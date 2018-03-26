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日職棒火腿隊新球場 落腳北廣島市

發稿時間：2018/03/26 18:32

最新更新：2018/03/26 18:32

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（中央社記者黃名璽東京26日專電）日本職棒日本火腿隊有意擇地自建新球場，球團母公司今天舉行董事會，決定球場由北海道札幌巨蛋，轉移到鄰近札幌的「北廣島綜合運動公園」預定地。

讀賣新聞及日刊體育等媒體報導，北廣島綜合運動公園預定地占地約36.7公頃，日本火腿希望自建新球場，預計2023年完工，球場週邊將有商場，打造多功能的複合型設施。

日本火腿球團從去年12月以來，研究新球場要落腳在札幌市南區的道立真駒內公園，還是北廣島市的北廣島綜合運動公園預定地。

董事會與會者都認為，北廣島市預定地較大，興建球場與其他建物的彈性較高，市府也給予大力協助。北廣島市除無償出借土地，也免除固定資產稅，並協助完成自來水及下水道等基礎設施。

日本火腿球團規劃，將在公園預定地北側的JR千歲線蓋新車站，球場四週也將分階段興建飯店、餐廳、烤肉場及住宅等設施。

北廣島市鄰近札幌，位於札幌至新千歲機場間，北廣島綜合運動公園距離新幹線JR北廣島站約1.5公里。

日本火腿隊自建新球場，主因是札幌巨蛋對球迷來說交通不方便，場地與足球賽事共用，草皮只能用較薄的人工草皮，訓練器材無法固定擺放，對選手來說不方便。（編輯：廖漢原）1070326

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