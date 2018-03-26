新莊棒球場將接軌5G 打造多視角體驗

（中央社記者江明晏台北26日電）中華職棒正式開打，富邦悍將重新打造新莊球場，台灣大哥大整合集團資源，設置MEC多視角智慧功能，27日富邦悍將主場開幕戰將正式啟動，未來更將接軌5G。



富邦悍將認養新莊球場後打造出全新的「全富武莊」，台灣大哥大同步整合集團資源，將新莊球場設置為具有MEC多視角智慧功能的球場。



台灣大初期會先以4G基地台搭配這個5G新技術來達成，待5G國際標準確定後，將逐步引進5G設備，未來也將推廣給全部球迷，球迷可下載專屬APP體驗。



台灣大哥大指出，新莊棒球場目前已完成MEC技術所需的網路頻寬建置，整個球場在不同場域共架設10台攝影機，可混合應用以捕捉同一時間各場域不同角度的鏡頭，富邦悍將27日主場開幕戰將先開放部分貴賓體驗MEC多視角轉播，透過iOS系統的手機或平板可收看4個現場即時畫面。



看好5G的發展和應用，台灣大也將針對MEC平台應用，開發球迷專屬的iOS和 Android 系統的APP，在進一步採購相關的設備並搭配開發專屬的APP應用程式後，未來現場球迷只要下載APP，包括現場即時轉播、多視角鏡頭重播、高速攝影慢速重播等全方位的觀賽體驗將指日可待。



台灣大表示，myVideo將直播所有富邦悍將主場賽事，台灣大寬頻的用戶自27日也可鎖定Win TV綜合台(76台)，為唯一獨家轉播「富邦悍將」所有主場賽事的有線電視頻道。（編輯：張良知）1070326