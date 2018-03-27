世大運足球甜心潘彥昕 贈球回饋家鄉

台北世大運女足甜心潘彥昕（後排黑外套者）日前與Conti一起贈送足球到全校僅31人的花蓮縣玉里鎮長良國小，讓長良國小的小球員都有新球可踢。（Conti提供）中央社記者李晉緯傳真 107年3月27日

（中央社記者李晉緯台北27日電）台北世大運女足甜心潘彥昕回饋家鄉花蓮玉里，25日與Conti一起贈送足球到全校僅31人的迷你小學長良國小，讓長良國小的小球員都有新球可踢。



長良國小幾乎全校都是阿美族及布農族的小朋友，全校學生都喜歡踢足球，潘彥昕與Conti詠冠體育用品有限公司董事長楊惟超來到長良國小這天，包括台東太平、成功國小和花蓮富里國小足球隊都來到長良國小踢友誼賽。



25日雖然下起小雨，但長良國小的小朋友仍親自繪製海報並籌辦友誼賽，熱情迎接潘彥昕與Conti。



想起以前在國小踢球時，潘彥昕表示，當時穿的球衣都不合身，現在看到小朋友們有合身的球衣穿、能開心踢球，如今又有Conti送他們最新的球踢，「感覺現在小球員真是愈來愈幸福了，也讓我看到未來台灣女足的希望。」



長良國小足球隊教練葉家瑋希望讓小朋友都能藉踢足球找到人生的樂趣和願景，「贏球永遠不是長良國小足球隊的唯一目標，要讓孩子們透過比賽的過程來學習到東西才是最重要的。」（編輯：劉政權）1070327