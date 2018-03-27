/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 金正恩黃秋生統一發票曹操
>rss

世大運足球甜心潘彥昕 贈球回饋家鄉

發稿時間：2018/03/27 18:00

最新更新：2018/03/27 18:19

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台北世大運女足甜心潘彥昕（後排黑外套者）日前與Conti一起贈送足球到全校僅31人的花蓮縣玉里鎮長良國小，讓長良國小的小球員都有新球可踢。（Conti提供）中央社記者李晉緯傳真　107年3月27日台北世大運女足甜心潘彥昕（後排黑外套者）日前與Conti一起贈送足球到全校僅31人的花蓮縣玉里鎮長良國小，讓長良國小的小球員都有新球可踢。（Conti提供）中央社記者李晉緯傳真　107年3月27日

（中央社記者李晉緯台北27日電）台北世大運女足甜心潘彥昕回饋家鄉花蓮玉里，25日與Conti一起贈送足球到全校僅31人的迷你小學長良國小，讓長良國小的小球員都有新球可踢。

長良國小幾乎全校都是阿美族及布農族的小朋友，全校學生都喜歡踢足球，潘彥昕與Conti詠冠體育用品有限公司董事長楊惟超來到長良國小這天，包括台東太平、成功國小和花蓮富里國小足球隊都來到長良國小踢友誼賽。

25日雖然下起小雨，但長良國小的小朋友仍親自繪製海報並籌辦友誼賽，熱情迎接潘彥昕與Conti。

想起以前在國小踢球時，潘彥昕表示，當時穿的球衣都不合身，現在看到小朋友們有合身的球衣穿、能開心踢球，如今又有Conti送他們最新的球踢，「感覺現在小球員真是愈來愈幸福了，也讓我看到未來台灣女足的希望。」

長良國小足球隊教練葉家瑋希望讓小朋友都能藉踢足球找到人生的樂趣和願景，「贏球永遠不是長良國小足球隊的唯一目標，要讓孩子們透過比賽的過程來學習到東西才是最重要的。」（編輯：劉政權）1070327

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP