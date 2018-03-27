特奧羽球男單披銀戴銅 苗特2小將爭光

國立苗栗特殊教育學校學生陳清諒（右3）、陳冠銘（左3）代表台灣參加「2018中東北非區特奧運動會」，在男子羽球單打項目拿下1銀1銅佳績，兩人27日返校，獲得英雄式熱烈歡迎。中央社記者管瑞平攝 107年3月27日

（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）國立苗栗特殊教育學校學生陳清諒、陳冠銘代表台灣贏得「2018中東北非區特奧運動會」羽球男單1銀1銅佳績，為國爭光，2人今天返校，獲得英雄式熱烈歡迎。



陳清諒、陳冠銘是苗栗特教學校高三及高一學生，2人入選中華台北特奧代表團，日前遠赴中東北非阿布達比，參加「2018中東北非區特奧運動會暨2019夏季世界特殊奧運會賽前賽」，在競爭激烈的男子羽球單打項目，奪回1銀、1銅，充分展現身心障礙生體育潛能，及校方長期推動特教、適應體育教學成果。





國立苗栗特殊教育學校學生陳清諒代表台灣參加「2018中東北非區特奧運動會」奪下羽球男單銀牌，他從羽球門外漢刻苦耐勞學起，單是低手發球動作就練了一個月。（校方提供）中央社記者管瑞平傳真 107年3月27日

校內師生今天列隊歡迎陳清諒、陳冠銘為國爭光凱旋歸來，舞獅隊熱鬧慶賀，家長會也替2人戴上花圈、送上獎勵紅包，喜氣洋洋。



負責指導、訓練兩名學生的學輔處主任彭志偉說，羽球競賽項目需有良好手眼協調的精細動作及臨場應變、技巧性判斷，體能負荷更是相當大，多數特教生在國中小階段即便有接觸，也只是休閒性質，要成為正式比賽場上的選手，訓練過程比其他項目更辛苦。



彭志偉透露，2名選手初學入門時，連球拍都不太會拿，單是低手發球，就練了整整1個月，他從握拍、發球等基本動作教起，為了激發學習興趣，還設法玩遊戲跟孩子比賽，一點一滴逐步進階到長短球及殺球技巧，同時搭配扎實的體能訓練，2名學生也能認真克服，首次代表國家出賽有這樣的成果，「真的為他們感到驕傲與開心」。



訓練過程中，彭志偉要求「要練就練到最好」，他說，不能因為是特教生，就得過且過，「這也是培養他們日後面對職場應有的工作態度」。



陳清諒自認較擅長長球及殺球，人生第一次出國經驗，就拿獎牌回來，靦腆笑說「很高興、覺得自己很厲害」他與陳冠銘都視世界球后戴資穎為偶像。



苗栗特教學校是苗栗地區唯一招收中重度以上智能障礙、自閉症及多重障礙的國中、高職生學校。校長馬心正表示，學校長期推動特殊奧運及適應體育，期望藉由體育訓練過程發掘身心障礙者自我潛能，強化優勢能力，提升生活自理能力，這次奪牌經驗，同時展現台灣身心障礙教育的成效與實力。（編輯：劉政權）1070327



