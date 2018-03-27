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中華男足主場6連勝 懷特：續拚世界百大

發稿時間：2018/03/27 23:00

最新更新：2018/03/27 23:00

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（中央社記者李晉緯台北27日電）中華男足今天在主場拿下6連勝，談到球隊接下來的規劃，總教練懷特表示，他希望繼續幫助年輕球員成長，但最大的目標仍是讓中華隊的世界排名衝進前100名。

今天在台北田徑場進行的亞洲盃資格賽，中華隊靠陳柏良上半場的進球，在終場以1比0擊敗來訪的新加坡，在懷特（Gary White）接任總教練後，在主場拿下6連勝，至今仍維持不敗。

談到中華隊的未來，懷特說，這次比賽結束了，雖然中華隊未能自亞洲盃資格賽晉級，但訓練仍會持續，未來仍要幫助潛力新星成長，希望他們藉由比賽成長，並讓中華隊在重要比賽獲得晉級。

至於亞洲運動會的比賽，懷特說，他知道亞運對台灣來說當然是很重要的比賽，但他的目標一直是幫助中華隊的世界排名搶進前100名，這也是他來到台灣最重要的任務，雖然亞運無關世界排名積分，但他會試著在培養年輕球員，跟爭取世界排名兩者間取得平衡。

中華隊近期找了包括沈子貴（Will Donkin）在內的潛力新星入隊，現在最需要的就是吸收比賽經驗，以強化中華隊的戰力，對此懷特說：「隨著中華隊在比賽中的表現越來越好，現在越來越難找到願意與中華隊踢友誼賽的球隊」，他提到近期包括越南、印尼、馬來西亞都拒絕了中華隊的邀請，但他仍會持續尋求機會，希望讓大家不斷累積經驗，持續成長、進步。（編輯：陳怡璇／陳清芳）1070327

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