體育主播控性騷擾 李亦伸：我是受害人

體育主播張旖旂29日凌晨發文控訴曾遭球評李亦伸、吳姓攝影記者性騷擾。李亦伸在臉書表示，「我是受害人，理當以受害人身分表達我的立場」。（圖取自李亦伸臉書facebook.com/doctorlee53）

（中央社記者李晉緯台北29日電）體育主播張旖旂今天凌晨在臉書粉絲專頁發文，控訴曾遭球評李亦伸、吳姓攝影記者性騷擾。李亦伸在臉書表示，「我是受害人，理當以受害人身分表達我的立場」。



張旖旂在臉書（Facebook）表示，「如果我不勇敢，沒有人可代替我堅強。沒有理由是我不敢面對，哭了1年多，夠了」，並在其粉絲專頁發文詳述遭李亦伸、吳姓攝影記者性騷擾的事件。



記者試圖聯繫3位當事人，但無法取得聯繫。張旖旂目前任職的愛爾達為此在愛爾達體育家族的臉書專頁發出聲明，對張旖旂遭性騷擾一事，表示此為張旖旂私領域的事，愛爾達除表示關心，也會給予協助，並說「懇請媒體朋友給予當事人多一點尊重與空間，讓當事人平復心情」。



李亦伸則是稍早在個人臉書表示，他今天早上在擔任球評工作，「整個早上有上百通電話找我」，並提到「我幹了30年記者、媒體、球評、網路、社群，媒體在炒什麼想什麼，什麼段數招數，我非常清楚」。



李亦伸發文說，「各位同業，你們辛苦了。多去報導體育賽事和運動人物故事，不需要把時間浪費在我身上」，並說「我每天要努力工作、生活、養家，我的時間要花在美好事情上，陪伴家人，跟朋友相處，享受喜好，不是用來回應你們」。



李亦伸並在發文中提到他是「受害人」，理當以「受害人」身分表達他的立場，並表示「我必須跟老婆、家人、親朋好友致歉，給你們添麻煩，這是我最難過的事」。（編輯：唐聲揚）1070329



