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投手壓不住 富邦慘遭桃猿打爆

發稿時間：2018/03/29 23:02

最新更新：2018/03/29 23:02

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（中央社記者黃巧雯新北29日電）中華職棒富邦悍將今天迎戰Lamigo桃猿隊，富邦投手群無法壓制猿隊打線，全場被敲17支安打狂失16分，終場以5比16不敵桃猿隊。猿隊目前戰績3勝1敗，暫居第一。

富邦悍將在主場新莊球場對決Lamigo桃猿隊，雙方皆派出本土左投，目前戰績第一的桃猿隊，派出王溢正掛帥搶勝，富邦則由潛力新秀陳仕朋應戰。

陳仕朋儘管熱身賽期間表現不錯，但此役卻壓不住陣腳，投2.1局失6分（5分自責分），被敲出7支安打，2次保送；林晨樺接手中繼2.2局，再丟2分。

桃猿王溢正前6局僅失1分，但7局下突然遇到亂流，投出保送後，連續被敲出2支安打，掉1分，緊急換上朱俊祥救火，仍無法化解失分危機，讓富邦單局攻下4分，將比數追成5比8。

富邦黃勝雄、賴鴻誠、羅嘉仁第8局輪流登板，無法壓制猿隊打線，合計狂失8分，終場以5比16落敗，桃猿隊先發投手王溢正拿下勝投。

Lamigo桃猿隊總教練洪一中賽後受訪時表示，王溢正今天控球還可以，但球速還沒到最佳狀態；三壘手林立兩次關鍵守備，表現稱職。

面對富邦悍將「鑽石打線」，王溢正表示，富邦今年打線的確蠻強，但他狀況還不錯，只是投到80幾球後的專注力還待加強。

富邦悍將21歲投手彭世杰2015年加盟，今天一軍初登板中繼2局無失分，僅被敲出1支安打，各送出1次保送和三振。（編輯：黃瑞弘）1070329

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