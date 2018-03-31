避開政治敏感 NC恐龍只掛太極旗球團旗

（中央社記者姜遠珍首爾31日專電）南韓職棒NC恐龍隊球團行政經理趙抬吾今天說，棒球場掛旗屬球團決策，NC恐龍隊今年決定主球場只掛太極旗和球團旗，這絕不是怕踩「政治紅線」。



由於網路上流傳，王維中近期的表現和他出眾的外表猶如一顆巨星，不過球團為避免引發對岸的敏感神經，已謹慎處理王維中的新聞宣傳。



NC恐龍去年之前的洋將都是以美籍為主，場邊除了太極旗、球團旗，還會懸掛美國的星條旗。



面對網上言論，台灣左投王維中效力的NC恐龍隊球團經理趙抬吾今晚接受中央社記者電話採訪時表示，球場掛旗實屬球團自己做決定，與韓國棒球委員會（KBO）毫不相干。



他表示，過去NC恐龍隊內有3名美國籍傭兵，主球場記分表右側一直就掛有一面美國星條旗，但是今年球季開始，已決定只掛太極旗和球團旗。



他說，南韓有些球隊根本就不掛旗，而NC恐龍隊也絕對不是怕踩「政治紅線」。



之前台灣旅韓藝人、TWICE成員周子瑜因2015年底在韓國綜藝節目中手拿中華民國國旗揮舞，被藝人黃安在微博舉報是「台獨」而引發一連串政治風波，讓許多粉絲感到心疼。



拋開政治敏感議題，一名要求匿名的球迷說，王維中在南韓打球，只要表現優異，自然就會被南韓球迷喜愛，他拿下開季二連勝的好戰績，台灣也會成為南韓民眾更為親近的國度，運動歸運動，一切單看王維中的表現了。（編輯：高照芬）1070331