愚人節前夕NBA戴維斯剃眉 網友起疑心

（中央社紐奧良31日綜合外電報導）美國職籃NBA紐奧良鵜鶘球星「一眉道人」戴維斯在愚人節前夕上網貼影片，對著自拍鏡頭把招牌一字眉給剃掉，可疑的時間點讓網友眉頭一皺，質疑案情並不單純。



戴維斯（Anthony Davis）顯眼、粗黑的一字眉，獲得「濃眉」（The Brow）、「一眉道人」等外號。他今天在Instagram及推特上貼出這則剃眉影片。



戴維斯說他準備好「做出人生重大改變」，他要做「我想了一段時間的事情」。鏡頭前他秀出一罐刮鬍泡、一把剃刀，接著用刮鬍泡點在眉間，拿著剃刀準備下手。



不過就在這個關鍵時刻，鏡頭突然神秘晃動，出現一片黑畫面，等到畫面重新照回戴維斯，他似乎已經剃好眉毛，還宣告：「重要時刻！全新AD，全新眉毛。」



這則影片貼在4月1日愚人節前夕，可疑的時間點讓網友疑心病大爆發，紛紛在留言區討論起這則影片的真假，不願輕易上當。



有人說：「這是愚人節開玩笑啦！鏡頭轉掉太明顯了！」也有人截圖細看說「眉毛真的不見了，除非戴維斯其實是影片剪輯大師。」還有人認為戴維斯是用化妝技巧騙人，「相信我，我有妹妹」。



更有鍵盤柯南宣稱知道「案情」真相，認為戴維斯這則影片不過是行銷花招，因為他從頭到尾都把印有飲料廠牌的毛巾披在身上。



究竟戴維斯是否真正剃了眉毛，等到明天鵜鶘在主場迎戰奧克拉荷馬雷霆的比賽，就會真相大白。（譯者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）1070401