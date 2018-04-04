NBA爆米花排行榜 柯瑞：熱火排第1

（中央社記者龍柏安台北4日綜合報導）勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）接受ESPN名嘴羅斯（Jalen Rose）訪問時，被問到NBA哪隊的爆米花最好吃和最難吃，柯瑞把第1給了熱火，最後一名則是76人。



美國職籃（NBA）金州勇士王牌主控柯瑞在今年明星賽時，被鏡頭捕捉到他坐在板凳上大嗑爆米花，被認為是爆米花的愛好者，因此他在接受ESPN採訪時脫口而出：「每當NBA賽季開打，你總會去28個不同比賽場館（湖人與快艇共用場館），在我心目中有一份爆米花的排行榜。」



主持人羅斯聽到後大感興趣，並追問：「拜託讓我知道，你心目中覺得最棒的，還有最糟的。」



對此柯瑞透露，在NBA各場館當中，他認為最好吃的爆米花，就是熱火主場美國航空球場裡販賣的，「它們吃起來非常脆，而且很燙，在鹹味當中還帶有一些奶油。」至於最差的，他則給了費城76人，不過他強調：「我不是在貶低這座城市，也不是挖苦他們相信過程之類的。」



76人過去為爭取高順位的選秀權，因此例行賽刻意擺爛，也成功靠著選秀權改善球隊體質，當時由於球隊連年戰績不佳，引發外界砲轟，球員恩比德（Joel Embiid）喊出相信過程這個口號。



顯然柯瑞的「爆米花排行榜」，羅斯也頗感認同，因為他馬上就說：「你不需要道歉，76人他們的爆米花真的很糟。」（編輯：劉政權）1070404