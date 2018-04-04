迎亞運 雅加達主場館整修後首亮相

位於雅加達的亞運主場館格羅拉蓬卡諾體育場，紅白色相間的觀眾席區可容納7萬7500名觀眾。中央社記者周永捷雅加達攝 107年4月4日

（中央社記者周永捷雅加達4日專電）將作為第18屆亞洲運動會主場館的雅加達格羅拉蓬卡諾體育場已走過半世紀，經整修後首度亮相，紅白色相間的壯觀、嶄新觀眾席區將在亞運開幕典禮上迎接逾7萬名國內外貴賓。



第18屆亞洲運動會，將於8月18日至9月2日在印尼首都雅加達及蘇門答臘東南部的巨港舉行，預計有45國1萬多名選手在40個項目中競技。



印尼亞運籌備委員會（INASGOC）3日帶領國際媒體團參觀亞運各場館及設施，其中最受矚目的就是亞運主場館格羅拉蓬卡諾體育場（Gelora Bung Karno Stadium）。



格羅拉蓬卡諾體育場於1962年正式啟用，以印尼國父蘇卡諾的名字命名。球場曾經是世界十大體育場之一，這裡曾舉辦1962年亞運，當時也是印尼第一次舉辦亞運。體育場原本可容納10萬人，但為了因應亞運到來，主辦單位擴大座位間距，把觀眾區的座位減為7萬7500。



記者實地走訪格羅拉蓬卡諾體育場，煥然一新的座位較以往寬敞舒適許多。整體觀眾席區以印尼國旗紅白色為設計概念，遠遠望去，像是一面又一面的印尼紅白國旗環繞整個體育場，場面壯觀。



印尼國旗有紅白兩色，紅色是勇氣的象徵，白色代表純潔。



此外，位於主場館不遠的史納延體育館（Istora Senayan）也是亞運重要比賽場地，這裡將舉辦羽球賽事及男子籃球決賽。羽球是台灣選手有望奪牌的亞運比賽項目。



史納延體育館又被稱為「魔鬼主場」，空間狹小，可容納1萬名觀眾。印尼觀眾很熱情，只要是羽球賽場場爆滿，加油聲、敲鼓聲整場不斷。台灣羽球女單選手白馭珀曾表示，這個球場聲音大到教練說什麼都聽不見；前世界球王諶龍也說，這個球場的印尼球迷簡直是瘋狂。



這座球場的風向也以難捉摸著稱，若干選手都說過，這座球場風很大，不好掌握。



世界球后戴資穎對這裡並不陌生，她分別於2016年印尼羽球頂級超級賽和2018年印尼羽球大師賽，在這座球場拿下冠軍。



此外，已準備就緒迎接亞運的還有水上中心。水上中心兩個泳池及跳水台符合國際賽事標準，場館可容納7500名觀眾。



另一方面，亞運馬術競技場、室內自行車賽車場尚未完工，目前仍在加緊趕工中，籌委會有信心可以在亞運開幕前順利完工並啟用。（編輯：陳俊碩）1070404