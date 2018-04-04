莊吉生領軍 台維斯盃主場抗伊朗

2018台維斯盃亞洲、大洋洲區第2級保級賽，將於7日、8日在台北市網球中心點燃戰火，中華隊將由2017台北世界大學運動會男網金牌得主莊吉生（左3）領軍，在主場迎戰伊朗保級。中央社記者龍柏安攝 107年4月4日

（中央社記者龍柏安台北4日電）去年莊吉生在2017台北世界大學運動會男網風光奪金，今年是他第2次披上台維斯盃中華隊戰袍，這回他要捍衛的不僅是主場榮耀，還要幫助台灣保住亞太區第2級資格。



2018台維斯盃亞太區第2級保級戰，將於4月7、8兩天，在台北市網球中心迎戰伊朗，2天對決將進行5點對決，目前世界排名157的莊吉生是這次中華隊男單一哥，他說：「我準備好了。」



由於台維斯盃今年賽制從5盤3勝制，改為3盤2勝制，且3日賽事濃縮成2天，首日將先進行2點單打，次日雙打結束後，再進行最後2點單打，對於排點策略，掛名中華隊隊長的總教練江勁彥不願太早透露，僅說：「如果第1天單打兩點都能拿下，贏面會大很多，我們也會努力朝著這樣的方向前進。」



為了準備這次台維斯盃以及下週緊接開打的華國三太子盃，莊吉生早在2週前悄悄返台備戰，他操著一口流利地台語說：「主場作戰壓力當然比較大，而且外務也會比較多，不過能在台灣贏球的感覺當然比較棒。」



這是莊吉生第2次在台維斯盃替中華隊效力，他透露上一回打台維斯盃，比賽在高雄舉辦，幾乎沒有什麼觀眾，這回比賽難得移到台北市舉辦，他希望有更多球迷進場幫中華隊加油，「有人看球，打起比賽才會更有樂趣」。



頂著去年世大運金牌，莊吉生坦言這讓更多人看見，也讓更多人認識他，也因此獲得企業幫忙贊助，得以有更多的資源，可以提升自己的實力。（編輯：方沛清）1070404