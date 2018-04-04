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觸身球爭議 史耐德：內角球逼退廖健富

發稿時間：2018/04/04 18:49

最新更新：2018/04/04 20:00

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zoom in 中華職棒Lamigo桃猿隊與中信兄弟隊日前交手，一度因桃猿廖健富遭投觸身球引發口角。中信兄弟總教練史耐德（圖）4日表示，廖健富當時打擊狀況好，唯一能對決廖健富方式，就是用內角球威嚇對方。中央社記者黃巧雯攝　107年4月4日中華職棒Lamigo桃猿隊與中信兄弟隊日前交手，一度因桃猿廖健富遭投觸身球引發口角。中信兄弟總教練史耐德（圖）4日表示，廖健富當時打擊狀況好，唯一能對決廖健富方式，就是用內角球威嚇對方。中央社記者黃巧雯攝　107年4月4日

（中央社記者黃巧雯新北4日電）Lamigo桃猿隊與中信兄弟1日交手，兩隊一度因中信對猿隊廖健富投觸身球引發口角，中信總教練史耐德今天說，廖健富打擊狀況好，唯一能對決廖健富方式，就是用內角球威嚇對方。

Lamigo桃猿隊與中信兄弟1日比賽中，中信兄弟投手陳琥7局上對廖健富連續投出近身球，廖健富後來靠著觸身球上壘，但也因為這記觸身球，兩隊人馬一度衝到場上。

史耐德表示，廖健富當天前4次打擊敲出3支安打，打擊狀況非常好，唯一能對決廖健富的方式，就是先用內角球威嚇他。

史耐德強調，大部分投手都瞭解與打者周旋方式，若要用外角球讓打者出局，要敢丟內角球逼退打者遠離本壘板，外角球才顯得更有威力。

廖健富今年開季至今手感火熱，28個打數敲出13支安打，打擊率4成64，昨天比賽更敲出雙響砲，表現亮眼，史耐德也不吝於給予讚賞，並強調可以理解廖健富成為去年選秀狀元的原因。

史耐德稱讚，廖健富場上冷靜、配球沉穩，又擁有不錯臂力。他透露若當時選秀沒被桃猿隊選走，中信有可能會選廖健富。

中信兄弟去年也計劃補強捕手戰力，不過史耐德表示，儘管前兩輪有兩位捕手都被其他隊先選走，但他認為中信後來選中吳明鴻也不錯，若好好培養，未來也是一名大將。（編輯：唐聲揚）1070404

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