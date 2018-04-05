潘柏霖進聯隊開眼界 均速求提升拚國手

U18東岸聯盟棒球賽穀保家商隊投手潘柏霖（圖），5日先發5局好投，率隊以9比1、7局擊敗台東體中紅隊；總教練周宗志看好潛力，希望他均速能再提升，潘柏霖也希望高中畢業前再拚一次國手。中央社記者謝靜雯攝 107年4月5日

（中央社記者謝靜雯台東5日電）U18東岸聯盟棒球賽穀保家商隊投手潘柏霖，今天先發5局好投，率隊以9比1、7局擊敗台東體中紅隊；高三的潘柏霖進到聯隊開眼界，總教練周宗志看好潛力，希望他均速能再提升。



穀保家商此次分兩隊參加，穀保家商隊由穀保為主體，再加入3名秀峰高中球員補強投捕戰力，投手潘柏霖就是秀峰高中三年級球員。



潘柏霖今天先發投5局，被敲出一支安打，僅在2局因為隊友守備失誤、安打，失掉一分非責失分；穀保總教練周宗志表示，今天整體表現還不錯，但面對強度高的選拔賽，均速還是要提升。



周宗志解釋，潘柏霖的均速落差大，今天比賽有時落在133公里，有時可以在137公里，希望他的整體平均速度可以再提升、保持穩定。潘柏霖去年也被選入國內選拔賽新北市聯隊一同集訓，周宗志表示，最後戰力考量還是將他割捨。



今年再度把潘柏霖選入聯隊，周宗志表示，「他有不錯的條件，投球有壓制力，投球角度不錯」，但這兩年觀察，速度沒有提升，分析應該是投球慣性影響，全力投球的觀念可能沒有貫徹得這麼好。



潘柏霖高一時因為手肘不舒服休息了一陣子，直到高二才恢復投球，但他不擔心比其他人晚一年，「把之前人家練的東西趕快補回來」，去年入選聯隊開眼界，「感覺很不一樣，以前蠻自以為是的，覺得自己不錯，但進到聯隊一起練才發現，強的人很多」。



潘柏霖少棒階段曾入選中華代表隊，他也希望再高中畢業前再拚一次國手，至於畢業後規劃，應該會到大學隊打球。（編輯：陳怡璇/唐聲揚）1070405