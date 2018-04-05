楊笑龍能混淆打者 對新北市好投增自信

（中央社記者謝靜雯台東5日電）U18東岸聯盟棒球賽台東縣聯隊今天與新北市聯隊交手，台東縣最終以0比3輸球，但先發投手楊笑龍表現受肯定；楊笑龍球速雖不快，出手角度能混淆打者是優勢，未來性被看好。



新北市聯隊由穀保家商球員組成，今天派出陣中兩名強力左投，先發投手王彥程投7局飆出8次三振，岳政華後援2局，兩人聯手封鎖台東縣隊打線，沒有失掉分數。



台東縣隊先發投手楊笑龍今天投6局被敲5支安打，首局接連被敲安打掉分，4局再因接連被敲安打，隊友守備失誤，失掉第2分（非責失分）。



台東縣隊總教練葉明嘉表示，整體投手戰力來看，新北市隊占優勢，台東縣隊陣中好的打者多是左打，今天雖然在打線上也有微調，但仍然無法突破王彥程和岳政華的壓制，速度跟不太上。



雖然最後吞下敗仗，但葉明嘉表示，面對傳統一級強隊，可以把比分咬的這麼近，對團隊自信心也會有提升，台東縣隊球員素質平均，主要打團體戰，也不斷叮嚀球員，不論比賽領先還是落後，態度不可以有差別。都要盡力在場上表現。



對於先發投手楊笑龍，葉明嘉表示，他在高一、高二的時候態度上比較散，但高三這一年心態上更成熟，教練團也有勉勵他們「高三的球員要跳出來帶頭」；楊笑龍球速不快，但是直球和變化球出手角度一樣，容易混淆打者，是一大優勢。



楊笑龍認為自己的表現不算很好，面對傳統一級強隊，「他們的打者選球很好，今天壞球太多，還可以更好」，他也提到升上高三後更有自信，希望用好表現帶領球隊。（編輯：劉政權）1070405