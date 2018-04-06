王維中好投 韓媒視亞運韓國奪金絆腳石

旅韓NC恐龍隊台灣投手王維中（圖）被韓國媒體點名，有可能成為韓國隊今年亞運奪金的絆腳石。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北6日綜合報導）旅韓NC恐龍隊台灣投手王維中連3場出賽繳出優質先發成績，今天被韓國媒體點名，有可能成為韓國隊今年亞運奪金的絆腳石。



王維中自開幕戰起連續拿下2勝，昨天先發對戰三星獅隊投8局，被敲10支安打，投出4次三振、失1分，表現仍具水準，但因在球隊平手時退場，無關勝敗。



王維中的表現除了獲得肯定外，也引起韓媒高度注意，韓媒「mydaily」今天直接點名王維中可能成為韓國隊今年亞運奪金絆腳石。



報導提到，韓職目前處於「全壘打時代」，本季已打完52場比賽中，出現135發全壘打，但王維中目前出賽3場，都沒有被敲全壘打的紀錄，累計投21局，僅失4分，防禦率僅1.71。



由於日本隊這次亞運主要以業餘球員為主，因此韓媒認為，韓國隊此次亞運最大對手將會是台灣。



亞運中華成棒培訓隊總教練許順益近來多次向王維中喊話，希望有機會徵召王維中，並強調王維中是中華隊第一人選。



韓國隊為瞄準亞運金牌，韓職在亞運期間8月16日至9月3日也將停賽，儘管王維中目前未確定是否參加亞運，但報導指出，若屆時王維中披戰袍，認為王維中出戰韓國隊可能性很高。（編輯：張銘坤）1070406