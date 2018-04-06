/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 麻疹侯友宜長灘島清明節
>rss

王維中好投 韓媒視亞運韓國奪金絆腳石

發稿時間：2018/04/06 14:39

最新更新：2018/04/06 15:14

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
旅韓NC恐龍隊台灣投手王維中（圖）被韓國媒體點名，有可能成為韓國隊今年亞運奪金的絆腳石。（中央社檔案照片）旅韓NC恐龍隊台灣投手王維中（圖）被韓國媒體點名，有可能成為韓國隊今年亞運奪金的絆腳石。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北6日綜合報導）旅韓NC恐龍隊台灣投手王維中連3場出賽繳出優質先發成績，今天被韓國媒體點名，有可能成為韓國隊今年亞運奪金的絆腳石。

王維中自開幕戰起連續拿下2勝，昨天先發對戰三星獅隊投8局，被敲10支安打，投出4次三振、失1分，表現仍具水準，但因在球隊平手時退場，無關勝敗。

王維中的表現除了獲得肯定外，也引起韓媒高度注意，韓媒「mydaily」今天直接點名王維中可能成為韓國隊今年亞運奪金絆腳石。

報導提到，韓職目前處於「全壘打時代」，本季已打完52場比賽中，出現135發全壘打，但王維中目前出賽3場，都沒有被敲全壘打的紀錄，累計投21局，僅失4分，防禦率僅1.71。

由於日本隊這次亞運主要以業餘球員為主，因此韓媒認為，韓國隊此次亞運最大對手將會是台灣。

亞運中華成棒培訓隊總教練許順益近來多次向王維中喊話，希望有機會徵召王維中，並強調王維中是中華隊第一人選。

韓國隊為瞄準亞運金牌，韓職在亞運期間8月16日至9月3日也將停賽，儘管王維中目前未確定是否參加亞運，但報導指出，若屆時王維中披戰袍，認為王維中出戰韓國隊可能性很高。（編輯：張銘坤）1070406

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 王維中
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP