李冠賢當英雄 U18東岸聯盟高雄勝穀保

2018年東岸聯盟U18棒球邀請賽持續開打，高雄市聯隊6日與穀保家商隊交手，9局打完1比1僵持不下，延長賽第10局高雄市聯隊李冠賢（左）跳出來當英雄，一記再見安打率隊以2比1拿下3連勝。中央社記者謝靜雯攝 107年4月6日

（中央社記者謝靜雯台東6日電）U18東岸聯盟棒球邀請賽，高雄市聯隊今天與穀保家商隊交手，兩隊形成投手戰，9局打完1比1僵持不下，延長賽第10局高雄市李冠賢跳出來當英雄，再見安率隊以2比1拿下3連勝。



高雄市聯隊此次由高苑工商、三民高中和普門中學共同組隊，備戰5月開打的玉山盃青棒國手選拔賽；今天與穀保家商隊交手，高雄市由鍾昀臻先發，穀保由左投林子崴先發。



今天比賽兩隊前3局都沒有得分，4局穀保2人出局後，靠著林吳晉瑋二壘打、楊皓然安打，拿下第一分，9局高雄市聯隊2人出局後，靠著深遠三壘打、暴投，跑回追平分，將比賽逼入突破僵局第10局，穀保沒能拿下分數，高雄市聯隊靠著短打、李冠賢再見安率隊拿勝。



高三的李冠賢是隊長，比賽前半段打擊表現不突出，今天前4個打席都沒有安打表現，但總教練李來發表示，「他就是關鍵時刻都能打出來的球員」，果然沒有讓教練失望。



李冠賢表示，比賽前半段表現不理想，但隊友一直鼓勵我，也謝謝教練團信任我，「今天這場勝利是屬於大家的，大家都辛苦了」。（編輯：張銘坤）1070406