三太子網賽 莊吉生盼如盧彥勳為台留冠

2018華國三太子國際男子網球挑戰賽7日起將在台大體育館進行，2017台北世大運男單金牌莊吉生（左2）盼為台灣留下冠軍，6日出席賽前記者會，與「小胖」楊宗樺（左）一起為賽會擲筊求得籤詩。中央社記者郭日曉攝 107年4月6日

（中央社記者李晉緯台北6日電）率領台灣眾將參加華國三太子網賽的世大運金牌好手莊吉生今天希望自己能如台灣網球一哥盧彥勳一樣，為台灣留下此賽冠軍。



2018華國三太子國際男子網球挑戰賽7日起將在台大體育館進行，盧彥勳去年為台灣留下冠軍，今年他因傷未能參賽，台灣選手由台北世界大學運動會男子單打金牌得主莊吉生領銜，搭配楊宗樺、持外卡的老將陳迪，及新生代好手曾俊欣、許育修、吳東霖等人迎戰各國強敵。





2017台北世大運網球男單金牌莊吉生（右）將率領台將前進2018華國三太子國際男子網球挑戰賽，力求將冠軍留在台灣，6日賽前記者會中並與「小胖」楊宗樺（左）現場擲筊，為今年賽事求籤詩。中央社記者郭日曉攝 107年4月6日

莊吉生此次回台，除參加台維斯盃，也緊接著投入華國三太子網賽，對此他表示，台灣舉辦的比賽比較少，他很開心這幾場比賽自己都能參加，尤其華國三太子網賽有許多好手參加，有機會能和世界百大的勁敵交手，讓他十分興奮。



莊吉生說，他在世大運過後得到許多關注，這部分當然對他造成壓力，但這種球迷給的壓力對他來說是件好事，「因為有這樣的壓力，讓我會更認真打拚」，他操著招牌的台語告訴中央社記者。



談到這次的目標，莊吉生表示，每次參加比賽，最終的目標一定都是贏球，他當然也想滿足大家對他的期待，去年盧彥勳為台灣留下冠軍，「今年我也想和Randy（盧彥勳英文名字）一樣，為台灣留下冠軍。」（編輯：張銘坤）1070406