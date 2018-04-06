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台東棒球場夜間照明啟用 東岸聯盟搶先登場

發稿時間：2018/04/06 19:07

最新更新：2018/04/06 19:07

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（中央社記者謝靜雯台東6日電）台東棒球村第一棒球場夜間照明8日正式啟用，2018年Sunny東岸聯盟U18棒球邀請賽冠軍賽率先登場；台東縣府盼健全棒球場運動設備，有利在地棒球發展及人才培訓。

台東棒球村第一棒球場過去曾舉辦過中華職棒賽事，但後來因為夜間照明設備及交通問題，從2009年起就沒有再將例行賽排在台東。

台東縣府教育處表示，為設置符合職棒比賽及賽事轉播規格的夜間照明設備，從104年規劃向教育部體育署爭取棒球場夜間照明設備經費，經多次努力爭取，教育部體育署核定計畫總經費計新台幣3000萬元。

興建內容包括外野四支燈柱（各含30盞複金屬燈具），內野觀眾席頂棚左右兩側各20盞複金屬燈具，並更新棒球場圍網，工程於去年12月22日完工，也完成驗收，將於8日正式啟用。

U18東岸聯盟棒球賽4日開打，此次總計12支球隊參賽，高強度對戰被視為5月陸續開打的國內青棒國手選拔賽前哨戰，冠軍戰將於8日晚上6時在台東棒球村第一棒球場舉行，這也是夜間照明設備完工後，首場正式比賽。

除了夜間照明設備，後續也會將電子記分板更新為LED記分板，轉播室、球員休息室等球場周邊設施陸續修繕，希望整備完畢後的棒球場，能吸引中職將例行賽安排在台東。

台東縣府近年積極推廣棒球運動，除場地設備整建，及舉辦各項賽事外，也補助球隊對外參賽，並建立棒球重點學校校長遴選制度，希望能深耕棒球培育，發掘深具潛力選手，並提升縣內運動風氣，使縣內棒球發展更長遠穩定。（編輯：施燕飛/管中維）1070406

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