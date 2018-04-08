林承飛澄清是年輕人 想回到最初的感覺

（中央社記者謝靜雯桃園8日電）Lamigo桃猿隊球迷口中的「老將」林承飛，今天過21歲生日，職棒生涯第3個完整球季，他澄清：「我是年輕人」，但也表示希望找回新人年的單純感覺，「打自己最喜歡的棒球」。



林承飛2015年加入桃猿隊，2016年第一個完整球季，打出好表現，拿下年度最佳10人游擊手獎，儘管今年才是他的第3個中職完整球季，但球迷總是稱呼他「老將」，他表示不知道原因，但笑說要澄清：「我是年輕人」。



林承飛表示，打球打到現在，心態成長許多，「更了解自己在場上要怎麼調整，身體疲勞了要怎麼盡快恢復」，但他也直言想要回到新人年打球的感覺，「沒有什麼壓力，不會去想到個人成績，球來就打、球來就守，打自己最喜歡的棒球」。



2016年的突出表現，讓他2017年遇到低潮期，他表示多少有壓力，今年想辦法調整心態，「把握每次攻擊的機會，這次打不好、還有下一次」，他希望回到最單純的打球方式，現在在場上想法太多，會去想場上的狀況、壘上有沒有人、要怎麼去攻擊和處理等，希望讓自己想法能更簡單。



今年季前官辦熱身賽林承飛打擊成績不理想，開季球隊前兩場比賽也沒有上場，今天賽前本季9場出賽，總計33打數敲出11支安打（1轟），打擊率3成33，他表示還在持續調整，今年開季身體狀況不錯，只是沒有打出安打，並不特別擔心。



林承飛今天過21歲生日，許下生日願望，「球隊連霸」，也希望保持健康、不要受傷，否則因傷休息，好的感覺跑掉，要再找回來需要花很多的時間。（編輯：方沛清）1070408