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大谷翔平表現驚人 渡邊久信：時代變了

發稿時間：2018/04/09 11:36

最新更新：2018/04/09 12:08

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大谷翔平9日首次主場先發技驚四座，拿下個人本季第2勝，讓日本職棒西武獅顧問渡邊久信讚說：「時代改變了」。（圖取自天使隊推特twitter.com/Angels）大谷翔平9日首次主場先發技驚四座，拿下個人本季第2勝，讓日本職棒西武獅顧問渡邊久信讚說：「時代改變了」。（圖取自天使隊推特twitter.com/Angels）

（中央社東京9日綜合外電報導）效力美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊的日籍「二刀流」球星大谷翔平今天首次主場先發技驚四座，拿下個人本季第2勝。日本職棒西武獅顧問渡邊久信讚說：「時代改變了」。

日本體育報Sponichi報導，23歲的大谷翔平今天首次在主場先發，投7局只被敲一支安打，送出12次三振，助天使以6比1擊敗奧克蘭運動家，拿下個人本季第2勝。大谷的驚人表現今天在東都大學棒球春季聯盟開幕賽的神宮球場成為熱門話題。

曾來台灣打過職棒的西武獅顧問渡邊久信說，自己從早上就看大谷登場投球的電視轉播。渡邊對媒體表示，以前他在台灣打球時，有台灣的老先生就對他說「沒看過這麼高壯的日本人」。

zoom in 渡邊久信說：「我看過幾個身高超過190公分的選手，都沒成功過，因為彪形大漢手腳不靈活。不過，時代變了，大谷可以手腳很靈活。」圖為大谷翔平9日出席賽後記者會。（共同社提供）渡邊久信說：「我看過幾個身高超過190公分的選手，都沒成功過，因為彪形大漢手腳不靈活。不過，時代變了，大谷可以手腳很靈活。」圖為大谷翔平9日出席賽後記者會。（共同社提供）

身高186公分的渡邊現在看到大谷的表現說：「大谷身高大概190公分以上，我看過幾個身高超過190公分的選手，都沒成功過，因為彪形大漢手腳不靈活。不過，時代變了，大谷可以手腳很靈活。」

期待「大谷效應」的渡邊說，不知大谷能再締造什麼的紀錄，但因大谷的表現會激發孩童對棒球新的體認，真的是好事。

大聯盟官方紀錄顯示，從開幕起的10場比賽中，能奪2勝且能擊出3支全壘打的紀錄，上一次是99年前。另外，洛杉磯時報報導，大谷是MLB史上第3位能連3場開轟加單場飆兩位數三振的選手。之前兩人是1916年貝比魯斯（Babe Ruth）和1973年的布雷特（Ken Brett）。（譯者：楊明珠/核稿：陳亦偉）1070409

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