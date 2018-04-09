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2018相撲錦標賽簽約 7月登場桃園巨蛋

發稿時間：2018/04/09 16:37

最新更新：2018/04/09 17:02

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桃園市政府9日與國際相撲聯盟、中華民國相撲協會簽約，預計7月在桃園巨蛋舉行2018世界盃相撲錦標賽暨亞洲盃相撲錦標賽。相撲結合力量、智慧及速度，是非常高難度的運動，活動預計有30多個國家、250位選手參加。中央社記者吳睿騏攝 107年4月9日桃園市政府9日與國際相撲聯盟、中華民國相撲協會簽約，預計7月在桃園巨蛋舉行2018世界盃相撲錦標賽暨亞洲盃相撲錦標賽。相撲結合力量、智慧及速度，是非常高難度的運動，活動預計有30多個國家、250位選手參加。中央社記者吳睿騏攝 107年4月9日

（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園市日前取得「2018世界盃相撲錦標賽暨亞洲盃相撲錦標賽」主辦權，今天由市政府與國際相撲聯盟、中華民國相撲協會簽約，預計於7月20日至22日間，在桃園巨蛋舉行賽事。

桃園市政府與中華民國相撲協會去年前往波蘭參加國際相撲聯盟國際理事會，在多個國家積極爭辦下，最終由桃園市取得「2018世界盃相撲錦標賽暨亞洲盃相撲錦標賽」主辦權。

桃園市長鄭文燦出席記者會表示，市政府今天與國際相撲聯盟、中華民國相撲協會簽約，將於7月20日至22日間，在桃園巨蛋舉行「2018世界盃相撲錦標賽暨亞洲盃相撲錦標賽」，囊括6項國際相撲比賽，預計有30多個國家、250位選手參加。

鄭文燦表示，相撲結合力量、智慧及速度，是非常高難度的運動。作為主辦城市，市政府去年就與大金空調合作，以台灣檜木依照過去建築風格，回復日治時期中正公園相撲場原貌，也成為大溪中正公園新地標。

鄭文燦指出，相撲原為日本國粹，近幾年已發展成世界性運動，甚至可能名列奧運比賽項目。他在擔任行政院新聞局長時，就曾與日本相撲協會合作舉辦「日本大相撲台灣場所」比賽，當時也邀請相撲選手參訪故宮、體驗台灣農特產品，促進文化交流。

鄭文燦表示，今年將有2個世界性大賽在桃園舉辦，包括2018年世界跆拳道大獎賽，以及2018世界盃相撲錦標賽暨亞洲盃相撲錦標賽。（編輯：方沛清）1070409

桃園市日前取得「2018世界盃相撲錦標賽暨亞洲盃相撲錦標賽」主辦權，9日由桃園市長鄭文燦（中）與國際相撲聯盟秘書長南和文（左）、中華民國相撲協會理事長李明峻（右）進行簽約儀式。中央社記者吳睿騏攝　107年4月9日桃園市日前取得「2018世界盃相撲錦標賽暨亞洲盃相撲錦標賽」主辦權，9日由桃園市長鄭文燦（中）與國際相撲聯盟秘書長南和文（左）、中華民國相撲協會理事長李明峻（右）進行簽約儀式。中央社記者吳睿騏攝　107年4月9日
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