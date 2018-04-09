中道棒球隊停招 招生贊助皆困境盼轉機

宜蘭縣唯一的青棒球隊中道中學棒球隊今年停招，總教練陸永茂表示，球員招生困難、贊助商合約到期等都是問題。（中華民國學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 107年4月9日

（中央社記者謝靜雯台北9日電）宜蘭縣唯一的青棒球隊中道中學棒球隊今年停招，總教練陸永茂表示，球員招生困難、贊助商合約到期等都是問題，中道成軍19年，如果明後年繼續停招有可能走入歷史，希望還有轉機。



中道董事會決議今年球隊停招一年，總教練陸永茂表示，原因很多，贊助商合約2016年結束後沒有續約，這2年沒有贊助，球隊花費大，加上中道幼兒園近年招生不錯，校方考量棒球場佔地大，也計畫挪用棒球場土地。



苦尋不到宜蘭縣在地贊助商，加上近年招生瓶頸都是關鍵，陸永茂表示，去年、前年招生都只招到一名縣內球員，「一開始一手成立這支球隊，就是希望10年後棒球隊大多數球員都能是在地球員」，西部學校招生誘因大，縣府因為中道為私立學校而沒有支援，現在沒有贊助商，球隊沒兵、沒糧，面臨危機。



今年停招一年，目前高三球員畢業後，升上來的高三、高二球員約還有23人，不會影響新學年度的參賽，明年會不會招生還是未知數，但明、後年若繼續停招，中道棒球隊很有可能走入歷史。



中道中學棒球隊2000年由陸永茂一手帶起，多次因為經費問題面臨解散危機，2009年中道在高中棒球聯賽（木棒組）首度打出隊史最佳成績第4名，卻面臨停招、解散，後在現任亞洲棒球總會會長彭誠浩牽線下，找到贊助商、延續招生。



陸永茂最為人樂道的，就是闖黑道把鄧志偉帶回球隊，2007年鄧志偉高中時期一度誤入黑道，鄧志偉曾回憶，當年不是真的想要混黑道，只是突然不想打球，當了棒球「逃兵」，陸永茂2度跟黑道大哥周旋，終於帶回鄧志偉，培養出中職統一獅隊球星鄧志偉。



中道近年成績雖然不算理想，但仍是指標性球隊，現役中職球員鄧志偉、富邦悍將隊投手林晨樺、兄弟隊捕手林明杰都是來自中道。（編輯：方沛清）1070409



