/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 六福皇宮iPhone 8大谷翔平葉俊榮
>rss

曾雅妮盼本季奪冠 終結6年冠軍荒

發稿時間：2018/04/10 17:51

最新更新：2018/04/10 17:51

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者龍柏安台北10日電）歷經長達6年的冠軍荒，讓台灣旅美高球名將曾雅妮學著放下壓力，重新找回當初開始打球純粹的樂趣，在重返顛峰前，她給自己設定目標，希望能在本季結束前，盼來久違的冠軍。

美國職業女子高爾夫巡迴賽（LPGA）本週轉戰夏威夷，前世界球后曾雅妮則是忙裡偷閒返台，化身成高爾夫App代言人，透露未來她將會在App裡提供高爾夫線上教學，也會採訪其他LPGA名將，讓她們一起分享高爾夫知識與擊球小撇步。

曾雅妮笑說，很少有機會能在球季中回台偷懶一下，後天馬上又要回到美國，她透露在重返榮耀前，希望再拿1座冠軍，話說完，她馬上改口說：「喔不是，是很多場冠軍。」

2011年雅妮曾坐上世界球后寶座，直到2013年才退位，她壟斷世界第1長達109週，不過她自2012年起亞洲菁英賽後，就沒能再LPGA的舞台奪冠，長達6年的低潮期，讓她飽受壓力之苦，她坦言：「追著獎盃跑真的很累，我希望自己能夠開心去打球，打得更從容、更有耐心。」

因為長期陷入低潮，曾雅妮求助專業教練幫忙、也找了心理醫生諮詢，現在回頭再看，「我以前打球姿勢這麼醜，怎能打得這麼好。」

她表示，不論是心理或技術層面，現在都比過去來得更好，只差冠軍還沒回來，不過她灑脫地說：「其實高爾夫就像人生一樣，有高有低，就算我現在一直在跌倒，但還能走在這條路上，讓我很開心，就算不一定能重返世界第1，我也希望把這種精神傳承下去。」

曾雅妮自認過去是「感覺型」球員，打球完全是靠感覺，不過為了能更符合App裡教練身分，她在拍攝講解影片時，也反覆找專業教練再次確認，就怕自己講錯，不過她認為，這對她來說也是種學習，還可加深自己的印象，也希望透過教學相長幫助自己再突破。（編輯：劉政權）1070410

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP