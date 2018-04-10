曾雅妮盼本季奪冠 終結6年冠軍荒

（中央社記者龍柏安台北10日電）歷經長達6年的冠軍荒，讓台灣旅美高球名將曾雅妮學著放下壓力，重新找回當初開始打球純粹的樂趣，在重返顛峰前，她給自己設定目標，希望能在本季結束前，盼來久違的冠軍。



美國職業女子高爾夫巡迴賽（LPGA）本週轉戰夏威夷，前世界球后曾雅妮則是忙裡偷閒返台，化身成高爾夫App代言人，透露未來她將會在App裡提供高爾夫線上教學，也會採訪其他LPGA名將，讓她們一起分享高爾夫知識與擊球小撇步。



曾雅妮笑說，很少有機會能在球季中回台偷懶一下，後天馬上又要回到美國，她透露在重返榮耀前，希望再拿1座冠軍，話說完，她馬上改口說：「喔不是，是很多場冠軍。」



2011年雅妮曾坐上世界球后寶座，直到2013年才退位，她壟斷世界第1長達109週，不過她自2012年起亞洲菁英賽後，就沒能再LPGA的舞台奪冠，長達6年的低潮期，讓她飽受壓力之苦，她坦言：「追著獎盃跑真的很累，我希望自己能夠開心去打球，打得更從容、更有耐心。」



因為長期陷入低潮，曾雅妮求助專業教練幫忙、也找了心理醫生諮詢，現在回頭再看，「我以前打球姿勢這麼醜，怎能打得這麼好。」



她表示，不論是心理或技術層面，現在都比過去來得更好，只差冠軍還沒回來，不過她灑脫地說：「其實高爾夫就像人生一樣，有高有低，就算我現在一直在跌倒，但還能走在這條路上，讓我很開心，就算不一定能重返世界第1，我也希望把這種精神傳承下去。」



曾雅妮自認過去是「感覺型」球員，打球完全是靠感覺，不過為了能更符合App裡教練身分，她在拍攝講解影片時，也反覆找專業教練再次確認，就怕自己講錯，不過她認為，這對她來說也是種學習，還可加深自己的印象，也希望透過教學相長幫助自己再突破。（編輯：劉政權）1070410