/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 六福皇宮iPhone 8大谷翔平葉俊榮
>rss

三太子網賽爆冷過頭關 駱建勛：會兌諾請客

發稿時間：2018/04/10 19:49

最新更新：2018/04/10 19:49

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者龍柏安台北10日電）年僅19歲的台灣網球小將駱建勛，賽前看到對手艾利斯（Quentin Halys）的世界排名高居116，他隨口答應：「打贏就請客。」現在他準備好要兌現自己的承諾。

世界排名917的駱建勛，今年從會外賽起步，生涯首次闖進華國三太子盃國際男子網球挑戰賽會內賽，今天他在男單首輪大爆冷門，以6比3、1比6與6比3，淘汰大會第3種子、法國好手艾利斯，拿下挑戰賽首勝，他坦言：「真的非常開心，真沒想到自己會贏。」

小駱坦言，交手前看到對手排名，他還開玩笑說拿下6局就要請客，比賽打贏後一回到球員休息室，眾人就開始起鬨要他兌現承諾，他強調絕對會說到做到，「跟好朋友一起吃飯分享這難忘的一刻，我覺得很值得。」

對於次盤大比分棄守，小駱坦言首盤拿下後，他有點操之過急，想打出漂亮的球，一方面也抓不到對手發球節奏，好在接下來他排除雜念，盡力專注打好每一顆球，總算迎來自己在挑戰賽的生涯首勝。

此外，現年34歲的網壇老將陳迪，今以7比6（8）、6比3淘汰南非的羅伊敷斯（Ruan Roelofse），這也是他暌違4年後，再次於三太子盃拿下勝利，而把此役當成單打最後一戰的他坦言，就是單純去享受比賽，就算首盤戰況一度膠著，他仍灑脫地說：「沒拿下再打第3盤就好，這些過去也都遭遇過。」

陳迪回憶，過去幾年回台參加三太子盃，籤運總是不好，如今下定決心要退出單打戰場，改以雙打為主，卻在這個微妙的時機點贏球，他坦言：「這不會改變我的決定，以前就有人告訴我，當你不打的時候，自己會知道，我覺得時候到了。」（編輯：李錫璋）1070410

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP