三太子網賽爆冷過頭關 駱建勛：會兌諾請客

（中央社記者龍柏安台北10日電）年僅19歲的台灣網球小將駱建勛，賽前看到對手艾利斯（Quentin Halys）的世界排名高居116，他隨口答應：「打贏就請客。」現在他準備好要兌現自己的承諾。



世界排名917的駱建勛，今年從會外賽起步，生涯首次闖進華國三太子盃國際男子網球挑戰賽會內賽，今天他在男單首輪大爆冷門，以6比3、1比6與6比3，淘汰大會第3種子、法國好手艾利斯，拿下挑戰賽首勝，他坦言：「真的非常開心，真沒想到自己會贏。」



小駱坦言，交手前看到對手排名，他還開玩笑說拿下6局就要請客，比賽打贏後一回到球員休息室，眾人就開始起鬨要他兌現承諾，他強調絕對會說到做到，「跟好朋友一起吃飯分享這難忘的一刻，我覺得很值得。」



對於次盤大比分棄守，小駱坦言首盤拿下後，他有點操之過急，想打出漂亮的球，一方面也抓不到對手發球節奏，好在接下來他排除雜念，盡力專注打好每一顆球，總算迎來自己在挑戰賽的生涯首勝。



此外，現年34歲的網壇老將陳迪，今以7比6（8）、6比3淘汰南非的羅伊敷斯（Ruan Roelofse），這也是他暌違4年後，再次於三太子盃拿下勝利，而把此役當成單打最後一戰的他坦言，就是單純去享受比賽，就算首盤戰況一度膠著，他仍灑脫地說：「沒拿下再打第3盤就好，這些過去也都遭遇過。」



陳迪回憶，過去幾年回台參加三太子盃，籤運總是不好，如今下定決心要退出單打戰場，改以雙打為主，卻在這個微妙的時機點贏球，他坦言：「這不會改變我的決定，以前就有人告訴我，當你不打的時候，自己會知道，我覺得時候到了。」（編輯：李錫璋）1070410