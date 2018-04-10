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三太子男網賽 莊吉生快打旋風晉級

發稿時間：2018/04/10 22:18

最新更新：2018/04/10 22:18

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（中央社記者龍柏安台北10日電）台灣旅美網球男單好手莊吉生，今天在華國三太子盃國際男子網球挑戰賽男單首輪威風凜凜，僅用61分鐘以6比0、6比3掃下澳洲葛瑞歐斯（Jacob Grills），輕鬆晉級16強。

去年莊吉生代表台灣參加世大運，勇奪男單金牌後在台知名度大開，過去他曾透過媒體放話，盼能終結孤單，如今已覓得女友的他，卻低調不願多談，就算被連番逼問，他口風依舊很緊，僅說：「你可以去問別的選手，但我什麼都不會說。」

談到比賽狀況，莊吉生則侃侃而談，他表示自己整體狀況不錯，發球也好，頻頻給對手施壓，逼得對手失誤很多，他自信地說：「一切都在掌握中。」

下一輪莊吉生將面對大會男單頭號種子、世界排名77的澳洲好手艾伯登（Matthew Ebden），他倒是老神在在，他透露過去兩人交手2次，每次都是打到3盤才落敗，「我覺得只要準備好，我還是有機會。」

對於今年亞運，莊吉生也有想法，他希望能在前半年盡量爭取積分，盼能闖進世界100名大關內，增添他拚戰亞運的信心。

除莊吉生外，今天男單另有陳迪與小將駱建勛都順利闖過頭關，加上昨天率先晉級的吳東霖在內，本屆三太子男單共有4人晉級16強，也寫下賽會新紀錄。

男雙方面，王宇佐與許育修的「老少配」，也以2比0直落二挑落英國的克賴因（Brydan Klein）與南非的羅伊敷斯（Ruan Roelofse）挺進8強。（編輯：李錫璋）1070410

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