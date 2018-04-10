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桃猿黃敬瑋初登板開轟 洪一中也嚇到

發稿時間：2018/04/10 23:00

最新更新：2018/04/10 23:00

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（中央社記者黃巧雯桃園10日電）中華職棒Lamigo桃猿隊內外野兼修的工具人黃敬瑋剛升上一軍，今天一軍初登板，8局下首打席敲出兩分砲，為中職史上第8位，也讓總教練洪一中直呼：「有點嚇到」。

桃猿隊去年中華職棒選秀會第8輪選中黃敬瑋，今年2月中加盟猿隊，開季從二軍出發，出賽6場，7打數2安打，打擊率2成86，因打擊近況不錯，升上一軍。

黃敬瑋8局下面對中信兄弟投手王鴻程，在一出局一壘有人情況下，首打席敲出右外野兩分全壘打，中職史上第8位生涯首打席全壘打的選手，也是本國籍第3位，洪一中拿到首轟球後，一度開玩笑做勢要把球丟上觀眾席。

由於黃敬瑋今年春訓赴屏東報到時，隔天猿隊就到日本比賽，後來一、二軍春訓分開練習，洪一中透露，今天也是第一次看到黃敬瑋。

看到黃敬瑋首打席開轟，洪一中坦言：「有點嚇到，畢竟王鴻程也是個蠻有速度的投手，看他打好像蠻簡單的。」

首度站上一軍打擊區就敲出首轟，黃敬瑋透露，一開始不知道球飛那麼遠，以為會被接殺，跑到快到二壘時發現球沒回傳，才知道敲出全壘打。

回想起在場邊被通知準備上場代打時，黃敬瑋坦言，「畢竟是第一次，很緊張」，但後來有不少學長分享攻擊策略，建議他設定直球攻擊、不要想太多。

不過，當黃敬瑋站在場邊揮棒練習區後，一開始還是有點緊張，但他隨後冷靜下來，黃敬瑋告訴自己：「最差也是被三振而已，還是要把心靜下來，才可以把球看得更清楚、動作做得更完整。」

談到首轟球要獻給誰，黃敬瑋毫不猶豫地說，要送給女朋友，感謝女朋友在他過去低潮時一路陪伴他。

中職史上前7位生涯首打席開轟的有羅偉（統一）、展龍（和信）、克龍（三商）、卡亞力（和信）、劉芙豪（統一）、馬力歐（誠泰）、林立（Lamigo）。（編輯：施燕飛/李錫璋）1070410

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