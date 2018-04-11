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王維中接受韓媒專訪：來韓國不是為當藝人

發稿時間：2018/04/11 17:22

最新更新：2018/04/11 17:40

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效力韓國職棒NC恐龍隊的台灣球員王維中（右），11日將代表出戰KT巫師隊，台中市長林佳龍（左）受邀訪韓宣傳台中花博，賽前特別到球場為王維中加油。（圖取自林佳龍臉書粉絲專頁www.facebook.com/forpeople）效力韓國職棒NC恐龍隊的台灣球員王維中（右），11日將代表出戰KT巫師隊，台中市長林佳龍（左）受邀訪韓宣傳台中花博，賽前特別到球場為王維中加油。（圖取自林佳龍臉書粉絲專頁www.facebook.com/forpeople）

（中央社記者姜遠珍首爾11日電）在韓國職棒效力的台灣第一人、NC恐龍隊左腕強投王維中，高帥的外貌被韓國球迷捧為「花漾王女婿」，他在接受韓媒採訪時表示：「我不是為了當藝人，是為了打球才來韓國的。」

韓國職棒（KBO）NC恐龍隊因為王維中的高人氣，慶尚南道昌原市市政府今天賽前將與台中市簽訂友好城市協議，NC恐龍隊馬山主場迎戰KT巫師隊，特別邀請台中市長林佳龍開球。

對於王維中的描述，韓國「朝鮮日報」今天報導，「天啊，那個人是藝人吧。但他是誰呢？」王維中每到一處都會吸引眾人的目光。他擁有飽滿的五官和模特兒般的身高（188公分），引人矚目是理所當然的。

韓國記者在專訪中提問是否特別接受外貌管理時，他害羞地答道：「因為經常出汗，不太塗護膚品。你看我臉曬得（笑）。我來韓國不是為了當藝人，而是為了成為棒球選手。」

王維中是韓國職業棒球2018賽季初最炙手可熱的投手。他以「KBO聯賽首位台灣選手」的頭銜，在3場比賽中首發上場並取得兩勝，平均責任失分1.71（暫排全聯賽第3）。

報導說，王維中來韓國前，對這個地方已經不陌生。觀看韓劇幫助他間接預習韓國文化。他說：「特別是李敏鎬出演的電視劇都會收看。」而且仔細看來，他的長相與李敏鎬有幾分相似。他會吃泡菜，韓國料理非常對他的胃口，他最喜歡的食物是烤五花肉和參雞湯。

王維中在賽場上是名「堂堂男子漢」，在賽場外卻是一位「花漾美少年」。

報導說，王維中表示：「每天早上在家人的群聊裡發消息，向身在台灣的父母問好。我偶爾睡懶覺起晚了還會被母親責備，但現在不像以前那麼頻繁了。」

今年2月，韓國媒體報導王維中抽菸的消息，他的第一反應是：「母親不知道我抽菸，這可怎麼辦呀？」隊友和粉絲們稱呼王維中為「王女婿」。

報導說，由於王維中近期驍勇善戰，NC和主場昌原市攜手釜山航空公司推出「王維中旅遊商品」。台灣方面也在商討KBO的轉播事宜。相當於託王維中的福，種下「棒球韓流」的種子。

對此，王維中表示：「說實話，壓力很大。我必須持續取得好成績，這樣的良好氛圍才能一直延續下去。」當韓媒記者問他是否有意返回美國職棒大聯盟時，他回答：「說沒有這樣的慾望是謊話。但眼下一心只想在韓國打好比賽。我想在給我機會的韓國，實現韓國夢。」（編輯：郭中翰）1070411

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