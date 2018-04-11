/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 六福皇宮吳宗憲吳沛憶葉俊榮
>rss

亞洲盃射箭賽第2站 中華隊奪6金5銀

發稿時間：2018/04/11 18:51

最新更新：2018/04/11 19:39

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
「2018年亞洲盃射箭賽第2站」賽事11日下午在馬尼拉落幕，並舉行頒獎典禮。圖為陳怡瑄（左3起）、林明靜、黃逸柔勇奪複合弓女子組團體金牌。中央社記者林行健馬尼拉攝　107年4月11日「2018年亞洲盃射箭賽第2站」賽事11日下午在馬尼拉落幕，並舉行頒獎典禮。圖為陳怡瑄（左3起）、林明靜、黃逸柔勇奪複合弓女子組團體金牌。中央社記者林行健馬尼拉攝　107年4月11日

（中央社記者林行健馬尼拉11日專電）「2018年亞洲盃射箭賽第2站」為期6天的賽事今天下午在馬尼拉落幕，中華隊雖以適應東南亞氣候、為亞洲運動會暖身為目標，仍取得6金5銀的佳績。

亞洲盃射箭賽馬尼拉站，中華隊在反曲弓項目，由羅筱媛勇奪女子組個人金牌，魏均珩、湯智鈞、饒廷宇拿下男子組團體金牌，譚雅婷、羅筱媛、雷千瑩拿下女子組團體金牌。

選手湯智鈞取得男子組個人銀牌，雷千瑩與魏均珩獲得混雙銀牌。

在複合弓項目，陳怡瑄獲女子組個人金牌，林哲瑋、林鑫民和陳享宣奪得男子組團體金牌， 黃逸柔、陳怡瑄、林明靜取得女子組團體金牌。

此外，陳享宣與黃逸柔分別獲得男子組與女子組的個人銀牌，林哲瑋與林明靜摘下混雙銀牌。

中華隊射箭隊以移地訓練的心情前來參賽，總教練林政賢為中華隊16名「箭兒」打了滿分，「他們在過程中發現自己的缺點，然後可以慢慢地修正，我覺得這是好的。」

林政賢說，中華隊以亞運陣容來菲律賓暖身，不但感受到東南亞國家的氣候，也體驗到賽場環繞式的風擾，選手們有豐富的收穫。

選手譚雅婷有信心在亞運賽為國爭光。她說，這次來菲參賽兼訓練，對今年亞運的備戰有很大的幫助，印尼與氣候跟馬尼拉差不多，可以先瞭解一下炎熱環境會對臨場表現有什麼影響。

陳怡瑄只給自己80分，認為還有進步空間。她也說，馬尼拉是一個天氣熱、食物比較鹹的地方，但對比賽的影響並不會很大。

亞洲盃射箭賽馬尼拉站在黎薩紀念體育場舉行，有中華、印度、馬來西亞、泰國、澳洲、中國、香港、南韓、沙烏地阿拉伯、蒙古、紐西蘭以及卡達等隊參加。

菲華文教服務中心主任尤正才偕同副主任黃鳳嬌，代表僑務委員會委員長吳新興前來為選手加油，黃世模、呂秀男、高士誠和黃清榮等4名僑務委員今晚也將宴請中華隊教練團及選手，為他們慶功。

2018年亞洲盃射箭賽分3站舉行，前一站賽事於3月2日至9日在曼谷舉行，下一站將於7月移師台北。（編輯：高照芬）1070411

「2018年亞洲盃射箭賽第2站」賽事11日下午在馬尼拉落幕，並舉行頒獎典禮。圖為主辦單位為雷千瑩（左3起）、譚雅婷、羅筱媛，頒發反曲弓女子組團體金牌。中央社記者林行健馬尼拉攝　107年4月11日「2018年亞洲盃射箭賽第2站」賽事11日下午在馬尼拉落幕，並舉行頒獎典禮。圖為主辦單位為雷千瑩（左3起）、譚雅婷、羅筱媛，頒發反曲弓女子組團體金牌。中央社記者林行健馬尼拉攝　107年4月11日
「2018年亞洲盃射箭賽第2站」賽事11日下午在馬尼拉落幕，中華隊為亞洲運動會暖身，取得6金5銀的佳績。中央社記者林行健馬尼拉攝　107年4月11日「2018年亞洲盃射箭賽第2站」賽事11日下午在馬尼拉落幕，中華隊為亞洲運動會暖身，取得6金5銀的佳績。中央社記者林行健馬尼拉攝　107年4月11日
「2018年亞洲盃射箭賽第2站」賽事11日下午在馬尼拉落幕，中華隊取得6金5銀的佳績。圖為中華隊選手林鑫民在複合弓男子組團體賽事上拉弓。中央社記者林行健馬尼拉攝　107年4月11日「2018年亞洲盃射箭賽第2站」賽事11日下午在馬尼拉落幕，中華隊取得6金5銀的佳績。圖為中華隊選手林鑫民在複合弓男子組團體賽事上拉弓。中央社記者林行健馬尼拉攝　107年4月11日
「2018年亞洲盃射箭賽第2站」賽事11日下午在馬尼拉落幕，中華隊取得6金5銀的佳績。圖為中華隊選手魏均珩反曲弓混雙賽上拉弓。中央社記者林行健馬尼拉攝　107年4月11日「2018年亞洲盃射箭賽第2站」賽事11日下午在馬尼拉落幕，中華隊取得6金5銀的佳績。圖為中華隊選手魏均珩反曲弓混雙賽上拉弓。中央社記者林行健馬尼拉攝　107年4月11日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP