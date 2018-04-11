亞洲盃射箭賽第2站 中華隊奪6金5銀

「2018年亞洲盃射箭賽第2站」賽事11日下午在馬尼拉落幕，並舉行頒獎典禮。圖為陳怡瑄（左3起）、林明靜、黃逸柔勇奪複合弓女子組團體金牌。中央社記者林行健馬尼拉攝 107年4月11日

（中央社記者林行健馬尼拉11日專電）「2018年亞洲盃射箭賽第2站」為期6天的賽事今天下午在馬尼拉落幕，中華隊雖以適應東南亞氣候、為亞洲運動會暖身為目標，仍取得6金5銀的佳績。



亞洲盃射箭賽馬尼拉站，中華隊在反曲弓項目，由羅筱媛勇奪女子組個人金牌，魏均珩、湯智鈞、饒廷宇拿下男子組團體金牌，譚雅婷、羅筱媛、雷千瑩拿下女子組團體金牌。



選手湯智鈞取得男子組個人銀牌，雷千瑩與魏均珩獲得混雙銀牌。



在複合弓項目，陳怡瑄獲女子組個人金牌，林哲瑋、林鑫民和陳享宣奪得男子組團體金牌， 黃逸柔、陳怡瑄、林明靜取得女子組團體金牌。



此外，陳享宣與黃逸柔分別獲得男子組與女子組的個人銀牌，林哲瑋與林明靜摘下混雙銀牌。



中華隊射箭隊以移地訓練的心情前來參賽，總教練林政賢為中華隊16名「箭兒」打了滿分，「他們在過程中發現自己的缺點，然後可以慢慢地修正，我覺得這是好的。」



林政賢說，中華隊以亞運陣容來菲律賓暖身，不但感受到東南亞國家的氣候，也體驗到賽場環繞式的風擾，選手們有豐富的收穫。



選手譚雅婷有信心在亞運賽為國爭光。她說，這次來菲參賽兼訓練，對今年亞運的備戰有很大的幫助，印尼與氣候跟馬尼拉差不多，可以先瞭解一下炎熱環境會對臨場表現有什麼影響。



陳怡瑄只給自己80分，認為還有進步空間。她也說，馬尼拉是一個天氣熱、食物比較鹹的地方，但對比賽的影響並不會很大。



亞洲盃射箭賽馬尼拉站在黎薩紀念體育場舉行，有中華、印度、馬來西亞、泰國、澳洲、中國、香港、南韓、沙烏地阿拉伯、蒙古、紐西蘭以及卡達等隊參加。



菲華文教服務中心主任尤正才偕同副主任黃鳳嬌，代表僑務委員會委員長吳新興前來為選手加油，黃世模、呂秀男、高士誠和黃清榮等4名僑務委員今晚也將宴請中華隊教練團及選手，為他們慶功。



2018年亞洲盃射箭賽分3站舉行，前一站賽事於3月2日至9日在曼谷舉行，下一站將於7月移師台北。（編輯：高照芬）1070411





「2018年亞洲盃射箭賽第2站」賽事11日下午在馬尼拉落幕，並舉行頒獎典禮。圖為主辦單位為雷千瑩（左3起）、譚雅婷、羅筱媛，頒發反曲弓女子組團體金牌。中央社記者林行健馬尼拉攝 107年4月11日

「2018年亞洲盃射箭賽第2站」賽事11日下午在馬尼拉落幕，中華隊為亞洲運動會暖身，取得6金5銀的佳績。中央社記者林行健馬尼拉攝 107年4月11日

「2018年亞洲盃射箭賽第2站」賽事11日下午在馬尼拉落幕，中華隊取得6金5銀的佳績。圖為中華隊選手林鑫民在複合弓男子組團體賽事上拉弓。中央社記者林行健馬尼拉攝 107年4月11日