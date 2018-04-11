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世足賽6月登場 外交部籲赴俄觀賽注意安全

發稿時間：2018/04/11 19:54

最新更新：2018/04/11 19:54

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（中央社記者侯姿瑩台北11日電）世界盃足球賽6月將於俄羅斯登場。外交部表示，駐俄羅斯代表處特別列出赴俄旅遊注意事項，提醒民眾，目前俄羅斯與西方國家關係不睦，賽事期間球迷間發生衝突的機率可能增加。

外交部領事事務局今天發布旅遊訊息表示，俄羅斯幅員廣大，這次賽事分散在11個城市舉行，加上世足賽期間赴俄遊客眾多，旅館客房恐不足且價格高漲，建議民眾及早購買門票、申請「球迷證」、預訂交通及旅館等。

領務局表示，已購買這屆世足賽球票的民眾，提前上網申請「球迷證」（Fan ID），即可持球迷證在2018世足賽期間多次入出境俄羅斯，不需另外辦理俄國簽證。同時，俄國官方提供持「球迷證」及門票者免費市區接駁交通與主辦城市間的火車運輸。

領務局指出，據以往經驗，世足賽事期間往往有球迷藉機鬧事，販賣酒精飲料的餐廳、酒吧，也有可能成為滋事地點。另外，各國球迷可能因對比賽結果不滿而發生衝突，建議國人注意防範。

此外，領務局表示，駐俄羅斯代表處為保障民眾旅遊安全，也列出「世界盃足球賽期間提醒國人赴俄羅斯旅遊應注意事項」供民眾參考。駐處也已成立「急難救助」任務編組，如遇緊急情況需協助，可撥打駐處緊急聯絡電話：+7(495)7636508，莫斯科地區直撥：7636508，俄羅斯境內直撥：8(495)7636508。

赴俄羅斯旅遊應注意事項已放上領務局網站供民眾參考，內容包括申請球迷證、交通、觀賽注意事項等。有關觀賽注意事項，駐處提醒，目前俄羅斯與西方國家關係不睦，賽事期間球迷間發生衝突的機率可能增加，建議在球場內勿與其他隊伍球迷叫囂；比賽結束後，若有群眾滋事，勿好奇滯留觀看，應迅速離開現場以免遭受波及。

今年世界盃足球賽將於6月14日至7月15日在俄羅斯11個城市舉行，共有64場賽事。（編輯：鄭雪文）1070411

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