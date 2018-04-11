三太子盃男網賽 駱建勛男單勇闖8強

（中央社記者龍柏安台北11日電）從會外賽開始，今天是19歲網球小將駱建勛連續第5天出賽，歷經2小時、3盤大戰後，對他而言最棒的禮物，恐怕就是明天可以休息一天。



世界排名917的駱建勛，在今年華國三太子盃國際男子網球挑戰賽屢創驚奇，從會外賽起步闖關的他，今再以6比3、6比7（5）、6比3扳倒日本選手高橋悠介，繼2014年王宇佐與去年盧彥勳之後，賽史第3位闖進男單8強的台將，賽後他臉上掛著大大笑容說：「我很榮幸。」



小駱在這次比賽連打5天高強度比賽，體能快要超載，第3盤還因腳底起水泡，一度申請傷停，他承認體能的確快撐不住，就連移位、揮拍速度都變慢，但他想起體能教練的叮嚀：「就算體能撐不住，腦袋一定要撐住」。所以他盡量專注每一顆球，腦袋不亂想，有驚無險挺進8強。



賽前小駱就給自己設定8強高標，如今順利達標，他坦承：「沒想到真的可以做到，真的非常非常開心」。賽前才換了使用5年的球拍，好在完全沒有陣痛期，他說：「現在這支球拍非常好用，我一用就愛上了。」



除駱建勛外，男雙彭賢尹與白俄羅斯搭檔柏瑞（Aliaksandr Bury），也以6比2、6比3擊敗莊吉生與添田豪的「台日組合」，賽後彭賢尹表示目前的搭檔和他非常合拍、打法互補，下一輪將遭遇許育修與王宇佐的本土組合。（編輯：方沛清）1070411