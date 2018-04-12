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新加坡田徑公開賽 台小將奪3金2銀1銅

發稿時間：2018/04/12 19:53

最新更新：2018/04/12 19:53

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（中央社記者黃自強新加坡12日專電）新加坡田徑公開賽今天閉幕，台灣小將在兩天賽事中全體將士用命，總計奪下3金2銀1銅佳績。

台灣小將李奎龍在昨天第一天賽事中，率先為台灣在三級跳遠項目，以15公尺98的成績摘下第一面金牌。廖晏均則在女子100公尺項目以11秒78的成績奪得銀牌。

今天賽事中，台灣小將表現更亮眼，林昱堂先在跳遠項目中，以7公尺71成績摘金，不僅創個人最佳紀錄，並達到今年6月在日本舉行的第18屆亞洲青年田徑錦標賽及7月在芬蘭舉辦的2018年世界青年田徑錦標賽參賽標準。

值得注意的是，林昱堂這次的成績也達到今年8月在雅加達舉行的第18屆亞洲運動會參賽標準。

吳家如下午在撐竿跳高項目賽事中不僅擊敗泰國選手，以4公尺15成績順利摘下金牌，同時也打破台灣高懸15年之久的女子撐竿跳高4公尺10的全國紀錄，再次達到第18屆亞洲運動會參賽標準。

文華佑也在跳遠項目中以7公尺63成績奪得銀牌，並再達到第18屆亞洲青年田徑錦標賽的參賽標準。

在撐竿跳高項目賽事部分，黃湧富以4 公尺90成績，奪得銅牌，達到第18屆亞洲青年田徑錦標賽的參賽標準；廖晉廷以4公尺60成績奪得第4名。

另外，女子100公尺賽事部分，陳莞玟昨天以12秒18成績獲第6名；黃浩文在三級跳遠以14公尺97成績獲第7名；李允辰在三級跳遠以14公尺54成績獲第8名。

新加坡田徑公開賽從昨天起舉行為期兩天賽事，這次共有11名台灣年輕新秀參加2018年新加坡田徑公開賽。（編輯：高照芬）1070412

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