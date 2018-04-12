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看齊納達爾費德勒 吳東霖盼打進美網會外賽

發稿時間：2018/04/12 21:31

最新更新：2018/04/12 21:39

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zoom in 台灣網球小將吳東霖（圖）這次以外卡身分參加華國三太子國際男子網球挑戰賽，12日與大會單打第3種子、以色列選手席勒（Dudi Sela）激戰3盤，以3比6、6比1、3比6落敗，逆轉不成無緣8強。中央社記者李晉緯攝　107年4月12日台灣網球小將吳東霖（圖）這次以外卡身分參加華國三太子國際男子網球挑戰賽，12日與大會單打第3種子、以色列選手席勒（Dudi Sela）激戰3盤，以3比6、6比1、3比6落敗，逆轉不成無緣8強。中央社記者李晉緯攝　107年4月12日

（中央社記者李晉緯台北12日電）持外卡參加華國三太子網賽的吳東霖今天差點扳倒大會第3種子。去年起積極培養心理戰力的吳東霖表示，希望自己能有納達爾的鬥志、費德勒的從容，期待能打進今年的美網會外賽。

台灣19歲小將吳東霖這次獲頒外卡，得以參加華國三太子國際男子網球挑戰賽，今天他與大會單打第3種子，以色列選手瑟拉（Dudi Sela）激戰3盤、超過84分鐘後，才以3比6、6比1、3比6落敗，逆轉不成無緣8強。

賽後吳東霖表示，他覺得自己今天打得沒有上一場比賽好，當然瑟拉的層級又比前一輪的對手高上一截，讓他今天「打得不是很舒服」，雖然對自己的表現還算滿意，但也對最後打得太小心，反而出現接連失誤而輸球感到可惜。

談到自己的表現，吳東霖認為，他現在不會太聚焦在比賽勝負上，反而比較在意賽前設定的心理功課能完成多少。

吳東霖說，去年年底開始尋求心理方面的成長，也在每場比賽給自己一些「功課」，並試著在比賽中完成，這段期間收到不錯的成效，「這些功課說起來其實都很簡單，也幾乎是每個選手都知道的東西，但要實際做到卻不容易」。

檢視這次的比賽，吳東霖說，他在場上的肢體語言進步不少，也學會不批評自己、專心解決場上問題，但還是不夠放心交由身體全力揮拍，這是未來要在改善的地方。

而吳東霖這次最特別的功課，與西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）、瑞士好手費德勒（Roger Federer）有關，他說：「除了打球，我也喜歡看職業賽，所以希望自己在逆境中有納達爾的鬥志、關鍵時刻有費德勒的從容」，也希望打進今年美國網球公開賽的會外賽。（編輯：方沛清）1070412

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