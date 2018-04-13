蔡崇信購NBA籃網隊49%股權 交易完成

（中央社記者尹俊傑紐約12日專電）美國職籃NBA布魯克林籃網隊今天宣布，在NBA理事會一致通過下，來自台灣的阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信收購籃網49%股權的交易完成。



去年10月，蔡崇信與台裔美籍球星林書豪所屬的籃網隊達成原則協議，收購籃網49%股權，協議包括未來幾年收購多數股權的權利。ESPN當時報導，收購價以籃網隊23億美元的估價作為計算基礎。



籃網隊今天發布新聞稿指出，交易完成後，籃網俄籍富豪老闆普羅科洛夫（Mikhail Prokhorov）仍是球隊主要股東，日常球團業務和籃球事務管理也不會有任何變化。



普羅科洛夫說，尋覓球隊合夥人時，首要目標是尋找一名與籃網隊國際視野相符並對球隊未來發展懷抱熱情的人士。「我歡迎蔡崇信加入，並期待未來幾年與他共事。」



曾旅居紐約多年的蔡崇信表示，自己一直是運動迷，對成為籃網股東並加入NBA大家庭感到十分自豪。



蔡崇信說，籃球是一項國際運動，NBA是全球知名度最高的品牌之一，「我十分看好NBA的國際成長前景，希望發揮作用，將NBA和布魯克林籃網的特色帶給全世界球迷」。



新聞稿未公布蔡崇信收購籃網少數股權的價碼，但提及蔡崇信獲得2021年收購更多股權的選擇權，倘若行使，他將成為籃網隊的主要股東。



蔡崇信1964年在台北出生，13歲移民美國，並在耶魯大學取得經濟學士與法學博士學位，持有紐約州律師資格。1999年，馬雲創辦阿里巴巴網站，當時擔任瑞典投資公司Investor AB副總裁、負責亞太業務的蔡崇信參與阿里巴巴網站增資業務，與馬雲熟識，被延攬到阿里巴巴工作。



蔡崇信本身就是體育健將，就讀美國新澤西州勞倫斯維爾中學（Lawrenceville School）時不但打長曲棍球，還從事美式足球運動，念耶魯大學時熱中籃球，是多年的NBA球迷。（編輯：林治平）1070413