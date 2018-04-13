排協改選會員暴增 體育署：會公正對待

排球協會遭檢舉會員名單，有大規模集體報名，外界憂心恐會衝擊協會改選結果。體育署副署長林哲宏（左）13日出席體育改革聯會與「贏回排球」團隊在立法院召開的記者會表示，為此已召開4次選務監督委員會；會公平、公正的對待這次排協的選舉。中央社記者郭日曉攝 107年4月13日

（中央社記者劉冠廷台北13日電）排球協會遭檢舉會員名單，有大規模集體報名，外界憂心恐會衝擊協會改選結果。體育署副署長林哲宏今天說，為此已召開4次選務監督委員會；會公平、公正的對待這次排協的選舉。



體育改革聯會與「贏回排球」團隊今天上午在立法院召開記者會表示，日前排協因聲稱高達3504名會員是由29筆人次大量代繳費，一度被體育署暫停選舉進行調查，但之後體育署對排協人頭會員大開放水之門，以簽結聲明方式，讓排協交出2980份明顯不符事實的人頭會員過關。體育署不予清查，以「無法處理、自行提告」的說詞掩護，讓排協重啟選舉。



「贏回排球」團隊本預計將有多名成員投入本次排協選舉，但團隊成員、律師沈俊豪在會中說，「贏回排球」團隊將全面退出這場選舉表示抗議，並呼籲排協開放民眾退費；也將會對排協這29筆不存在的代繳費，高達3504人的會員名單，以及選舉結果，採取法律行動。



與會的林哲宏則表示，排球協會理監事改選報名今天截止，希望體育改革聯會不要放棄參與，能進到體制內做實質的改革。他說，會在既有的法律下，公平、公正來對待這次排球協會的選舉。



他也說，針對體改聯對於排協的陳情與檢舉，體育署為此召開4次選務監督委員會，也歷經2個月的調查；體育署也想解決問題，但在既有的法律下，確實是很難用行政的力量介入會員與協會間改選爭議的問題。但相關資料都有留存，絕不會包庇。（編輯：張均懋）1070413