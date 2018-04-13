莊吉生力戰3盤遭逆轉 無緣三太子網賽4強

台灣網球好手莊吉生（圖）13日在華國三太子網賽對上日本選手伊藤龍馬，激戰3盤遭逆轉，無緣4強，他賽後表示，拚到最後一度想喊暫停，但他知道對手也累了，所以咬牙苦撐，可惜最後仍遭逆轉輸球。中央社記者李晉緯攝 107年4月13日

（中央社記者李晉緯台北13日電）台灣網球好手莊吉生今天在華國三太子網賽與對手激戰3盤才遭逆轉，無緣4強，他賽後說，拚到最後一度想喊暫停，但他知道對手也累了，所以咬牙苦撐，可惜最後仍遭到逆轉輸球。



莊吉生今天在華國三太子國際男子網球挑戰賽，對上名列大會單打第8種子的日本選手伊藤龍馬，比賽首盤莊吉生在第8局破發，先以6比3拿下首盤。



次盤雙方以1比1平手後，莊吉生在第3局、第5局破發，伊藤龍馬則在第4局、第10局攻破莊吉生的發球局，之後兩人各自保發，讓比賽進入搶7，莊吉生在搶7大戰一度握有領先優勢，可惜錯過4個賽末點，以6（9）比7遭對手扳平戰局。



決勝盤莊吉生在第4局破發，一度以4比1領先，但伊藤龍馬第7局回破，之後雙方一路保發，再讓比賽進入搶7。搶7大戰莊吉生一度以2比2和對手戰平，無奈此時遭對手連下4分而落後，最後只能以6（4）比7吞敗。



對於遭伊藤龍馬逆轉，莊吉生表示，其實昨天看了伊藤龍馬和韓國選手權純雨的比賽，有擬定今日對伊藤的戰略。



莊吉生自評，這場比賽開賽時對伊藤的戰略奏效，看到贏球的機會，但伊藤很強又不輕易放棄，莊吉生說：「我犯了幾次小錯誤，就與勝利無緣」。



莊吉生提到，比賽後段腿有點累，在起跳受到影響的情況下，球速有些下降，但自己始終沒有失去專注；他指出，「當時有想喊暫停，讓身體休息一下，但我知道伊藤也累了，所以決定繼續比賽」。



這次比賽結束後，莊吉生將回到美國休息、訓練兩週時間，接著回到亞洲參加在韓國的比賽，「希望有機會拿到好成績，順利打進溫網會內賽」。



今天稍早的雙打賽事，名列大會第4種子，白俄羅斯選手柏瑞（Aliaksandr Bury）與台灣選手彭賢尹的組合，在以1比2落後給台灣組合許育修、王宇佐的時候，彭賢尹因腰傷申請暫停，由於治療後不見改善，只能宣布棄賽，讓許育修/王宇佐取得晉級4強的資格。(編輯:吳佳穎/卞金峰) 1070413