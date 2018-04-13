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兄弟打線爆發 逼悍將野手陳凱倫上投手丘

發稿時間：2018/04/13 22:16

最新更新：2018/04/13 22:16

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（中央社記者謝靜雯台北13日綜合報導）中職中信兄弟隊今天打擊爆發，不斷改寫紀錄，單場23安、得19分，單場17得分差都是本季新高，逼得富邦悍將把野手陳凱倫叫上投手丘，終場以19比2奪勝，中止近期3連敗。

兄弟隊前4局打完就已經敲出19支安打、拿下17分，刷新本季紀錄；本季原紀錄，單隊單場最多安打為17支安打，富邦悍將隊與Lamigo桃猿隊各有一次，單隊單場最多得分紀錄為3月29日Lamigo桃猿隊以16比5擊敗悍將隊。

兄弟隊周思齊、彭政閔今天都是連4打席敲安，周思齊首局敲出二壘打，替球隊取得2比0領先，2局再敲出二壘打，3局敲出內野安打，4局敲出安打替球隊送回分數，6局敲出中外野飛球被接殺，中止連續打席敲安，8局再敲安打；周思齊單場5安，平個人生涯單場最多安打紀錄。

彭政閔今天首局敲安替球隊送回1分，3局敲出安打，4局首次打擊機會敲出二壘打，當局第2次打擊機會再敲出安打；彭政閔今天單場4打數敲出4支安打，上一次單場敲出4安為2014年10月3日。

今天比賽兄弟打者打不停，悍將隊牛棚燃燒，先發投手黃亦志2局狂失8分，羅華韋、林晨樺、彭世杰、陳明軒、賴鴻誠接連上場，8局悍將換上第7任投手，是野手出身的陳凱倫。

陳凱倫2012年中職一軍初亮相，今天賽前一、二軍都沒有投球紀錄，今天中職生涯一軍投球初體驗，投1局被敲3支安打，失掉2分責失分。

周思齊獲頒單場MVP（最有價值球員），他賽後受訪表示，球隊近期戰績不好，輸球難免會難受，但他也感謝現場球迷，無論風風雨雨，始終留在場邊支持著球隊，「無論輸贏都不離開，這就是兄弟」。（編輯:吳佳穎/唐聲揚）1070413

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