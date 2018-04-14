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名模林又立挑戰昆山全馬 8千警力陪跑

發稿時間：2018/04/14 15:32

最新更新：2018/04/14 15:38

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中國大陸首個冠名兩岸的馬拉松15日在昆山登場，台灣名模林又立（右3）、路跑達人李智群（左2）受邀參賽。有趣的是，這場吸引6000人報名的賽事，當地大陣仗出動8000名交警來「陪跑」管制交通。中央社記者陳家倫昆山攝　107年4月14日中國大陸首個冠名兩岸的馬拉松15日在昆山登場，台灣名模林又立（右3）、路跑達人李智群（左2）受邀參賽。有趣的是，這場吸引6000人報名的賽事，當地大陣仗出動8000名交警來「陪跑」管制交通。中央社記者陳家倫昆山攝　107年4月14日

（中央社記者陳家倫昆山14日電）中國大陸首個冠名兩岸的馬拉松明天在昆山登場，台灣名模林又立、路跑達人李智群受邀參賽。有趣的是，這場吸引6000人報名的賽事，當地大陣仗出動8000名交警「陪跑」管制交通。

2018海峽兩岸昆山馬拉松賽15日上午8時將在中國大陸江蘇省昆山市舉行，昆山傾全市之力籌辦，今天上午的交管預演不馬虎，連前往的媒體也只能將行李放在採訪車上，人一個個下車步行至賽事地點採訪。

頂著12度低溫，名模林又立身穿短袖T恤受訪，古銅色雙臂見證過去的輝煌超馬戰績。她2017年10月前往智利阿他加馬沙漠，完賽全長250公里、7天6夜賽事，截至目前共征服了南極、戈壁、撒哈拉和阿他加馬沙漠4大極地超馬。

這是林又立首次參加城市馬拉松的全馬賽事。她表示，過去在台灣雖然跑過城市馬拉松，但當時只報名半馬，這次到昆山發現當地政府為了這場馬拉松，不僅重鋪馬路，並打造馬拉松相關城市景色，企圖心很強。

身為名模林志玲的師妹，被詢及是否有意到大陸發展時，林又立坦言，大陸的模特兒又高、又年輕、又瘦，水準也一直提升，如果要到大陸發展，會結合自己運動的興趣推出女性運動品牌配件，嘗試走不一樣的路。

來自台灣的李智群也是路跑、越野賽好手，花了10年時間累積150多場全球相關賽事經驗。他表示，大陸與台灣最不同的地方就是很注重硬體設施，昆山為了舉辦城市馬拉松，還特別為選手開闢場館，這在台灣很少見。

他還指出昆山馬拉松的「中國特色」，這次共6000名參賽者，但光交通警察就出動8000人，另外還有4000名工作人員與志工，跑者和工作人員的比例高達一比二。此外，42公里的全馬賽事，交管達50公里，還全面封路而非機動交管，這都令他印象深刻。（編輯：張淑伶）1070414

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