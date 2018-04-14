華國三太子網賽雙打 許育修王宇佐無緣爭冠

（中央社記者李晉緯台北14日電）台灣網球選手許育修與王宇佐的組合，今天在華國三太子網賽雙打4強戰先盛後衰，遭對手逆轉輸球後，無緣前進冠軍戰。



許育修與王宇佐的組合，今天遭遇印度選手甘內斯瓦倫（Prajnesh Gunneswaran）與米內尼（Saketh Myneni）的組合，比賽開打後，許育修/王宇佐在第2局、第8局破發，先以6比2拿下首盤；接下來的比賽，許育修/王宇佐在第3局遭破，以4比6丟掉次盤，也讓戰情回到原點。



決勝的超級搶十，許育修/王宇佐泰半處於領先，並一度以9比7「聽牌」，可惜錯失賽末點，在雙方一陣拉鋸後，許育修/王宇佐才以12比14敗下陣來。



許育修/王宇佐今天遭印度組合逆轉，無緣搶下雙打冠軍賽門票，台灣選手在本次賽事也全部出局。



賽後王宇佐表示，這次雙打能打到4強，已經超乎他的預期，感謝搭檔許育修給他一個很棒的回憶。



許育修則提到，過去執行戰術時，總會想說「這樣真的好嗎」，這次和王宇佐搭檔，戰術十分明確，比賽中因為丟掉分數而分心時，王宇佐也會提醒他要專注。



回顧這次參加華國三太子網賽，許育修認為自己收穫滿滿，他說：「單打看到了國外選手的發球策略，雙打則學會了果決執行戰略。」（編輯：管中維）1070414