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台灣超馬紀錄保持人 李智群奪昆山全馬第2名

發稿時間：2018/04/15 14:24

最新更新：2018/04/15 14:40

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2018海峽兩岸（昆山）馬拉松15日上午在中國大陸江蘇省昆山市登場，台灣50公里超馬紀錄保持人李智群（右2，黑白格紋上衣者）勇奪男子組全馬賽事第2名，成績為2小時45分22秒。（昆山市人民政府提供）中央社記者陳家倫昆山傳真　107年4月15日2018海峽兩岸（昆山）馬拉松15日上午在中國大陸江蘇省昆山市登場，台灣50公里超馬紀錄保持人李智群（右2，黑白格紋上衣者）勇奪男子組全馬賽事第2名，成績為2小時45分22秒。（昆山市人民政府提供）中央社記者陳家倫昆山傳真　107年4月15日

（中央社記者陳家倫昆山15日電）2018海峽兩岸（昆山）馬拉松今天在鑼鼓聲中鳴槍，電音三太子前來助陣，現場濃濃台灣味。台灣50公里超馬紀錄保持人李智群勇奪男子組全馬賽事第2名，成績為2小時45分22秒。

李智群賽前被看好具「冠軍相」，不過鏡頭拍到他在最後過彎時腳似乎拉傷。儘管如此，李智群賽後受訪時表示，這是自己首次參加中國大陸舉辦的全程馬拉松，能拿下第二名已經很高興。

他說，當地民眾熱情歡呼、圍觀，對選手來說是很大的鼓舞，他享受其中而忘了速度，「一路一直開心向前」。他表示，跑到最後天氣很熱，有要抽筋的感覺，希望下次還有機會再次挑戰。

今年42歲的李智群10年前迷上騎自行車，後來「轉換跑道」挑戰馬拉松，至今共計參加過150多場相關賽事，足跡遍布全球，更被封為「最強市民跑者」。他也是2014、2016年的 Wings for Life 全球路跑台灣站冠軍。

今天賽事適逢假日，吸引當地民眾舉家前往幫選手打氣。8歲的黃姓女童表示，自己太忙沒時間報名，選擇和爸媽一早到場觀賽。62歲的張姓婦人說，看到年輕跑者魚貫而過，趕緊從社區跑到賽道旁加油。

為能讓賽事順利進行，昆山當地共計出動8000名警力、封了50公里路，陸媒大陣仗即時轉播，參賽的民眾與企業團體為搏出鏡奇招盡出，有人舉著印有公司名號的旗幟奮力向前，也有母嬰用品公司員工帶嬰兒推車上陣。

2018海峽兩岸（昆山）馬拉松賽共6000名選手參賽，其中台灣選手200多名、外籍選手30餘名。主辦單位昆山市人民政府特地邀請6名台灣選手參賽，包括名模林又立、李智群、台北世界大學運動會國手陳秉豐等。（編輯：林克倫）1070415

2018海峽兩岸（昆山）馬拉松15日上午在鑼鼓聲中鳴槍，電音三太子前來助陣，與參賽選手一一擊掌，現場濃濃台灣味。中央社記者陳家倫昆山攝　107年4月15日2018海峽兩岸（昆山）馬拉松15日上午在鑼鼓聲中鳴槍，電音三太子前來助陣，與參賽選手一一擊掌，現場濃濃台灣味。中央社記者陳家倫昆山攝　107年4月15日
2018海峽兩岸（昆山）馬拉松賽事15日上午登場，因適逢假日吸引當地民眾舉家前往幫選手打氣，為能讓賽事順利進行，昆山當地共計出動8000名警力、封了50公里路，陸媒大陣仗即時轉播。中央社記者陳家倫昆山攝　107年4月15日2018海峽兩岸（昆山）馬拉松賽事15日上午登場，因適逢假日吸引當地民眾舉家前往幫選手打氣，為能讓賽事順利進行，昆山當地共計出動8000名警力、封了50公里路，陸媒大陣仗即時轉播。中央社記者陳家倫昆山攝　107年4月15日
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