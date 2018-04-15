藍寅倫連2戰開轟 獅隊本季戰猿一勝難求[影]

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（中央社記者謝靜雯台北15日綜合報導）中職Lamigo桃猿隊藍寅倫連兩場比賽開轟，今天比賽單場3安3打點，率隊以8比4拿下近期5連勝、對戰獅隊跨季6連勝，獅隊本季還沒能從猿隊手中拿下勝利。



桃猿隊藍寅倫近期手感不錯，近5場出賽敲出3發全壘打，今天比賽單場5打數敲出3支安打，2局兩隊1比1平手時，敲出超前比數3分砲，5局率先二壘打上壘，但隊友沒有延續攻勢，沒能跑回分數，6局再敲一壘打。



桃猿隊陳俊秀今天也有全壘打表現，單場5打數敲出3安，首局安打送回球隊第一分，7局球隊6比4領先時，敲出個人本季第2轟，替球隊多添2分保險分，9局再敲安打，總計貢獻3分打點。



獅隊全場敲出14支安打，安打數僅比桃猿隊少一支，但得分效率不佳，首局靠著保送、野選、蘇智傑安打、暴投跑回第一分。



獅隊3局靠著吳桀睿、陳鏞基接連安打再追一分，6局陳重羽、陳傑憲、吳桀睿接連安打，再添兩分，將比數追到4比6，但比賽後半段沒能再添分數、吞下敗仗；獅隊與桃猿隊對戰戰績不佳，本季5場交手都吞下敗仗，加上去年例行賽最後一場交手，跨季對戰6連敗。



桃猿隊先發投手克恩三世今天投5.2局被敲11支安打，投出6次三振，失掉4分責失分，拿下個人本季第3勝；獅隊先發投手江辰晏本季前兩場先發出賽表現亮眼，但今天開賽狀況多，總計投5局被敲5支安打，失掉4分責失分，吞下個人本季首敗。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070415