騎士慘輸溜馬 詹皇季後賽首輪21連勝止步

（中央社克里夫蘭15日綜合外電報導）美國職籃NBA「小皇帝」詹姆斯連續第8年打進總冠軍賽恐怕有難度，因為他領軍的克里夫蘭騎士在季後賽首輪棋逢敵手，今天首戰就以80比98慘敗給印第安納溜馬。



詹姆斯（LeBron James）為騎士繳出24分、10籃板、12助攻的「大三元」成績，仍無緣取勝。他先前在季後賽首輪首戰不曾吞敗，如今首輪21連勝止步。



詹姆斯力拚生涯第9度打進NBA總冠軍賽，也是連續第8年進軍總冠軍賽，尋求生涯第4枚冠軍戒。詹皇自邁阿密熱火2012年季後賽首輪第4戰敗給紐約尼克以來，他在季後賽首輪就保持不敗之身，但今天被溜馬終止連勝。



溜馬後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）攻下全場最高32分，包括三分球9投6中，助溜馬以98比80順利在季後賽首輪旗開得勝。



歐拉迪波全場19投11中，貢獻6籃板、4助攻、4抄截。溜馬在今天的戰局大多占上風，投籃命中率45.6%，騎士僅39%。兩隊將在18日晚間打第2戰。



法新社報導，歐拉迪波談到他的致勝關鍵時說：「努力保持冷靜，保持沉著，拿出我這整年來的最佳表現。」



他說：「我的隊友打得很棒，攻防表現維持這整年來的水準。這場大勝是全隊功勞。」



騎士的史密斯（JR Smith）今天替補上場貢獻15分；洛夫（Kevin Love）得9分，並且搶下全場最高的17籃板。



溜馬方面，中鋒特納（Myles Turner）挹注16分；前鋒鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）15分；史蒂芬生（Lance Stephenson）板凳出發貢獻12分。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1070416