/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 管中閔林子偉潘文忠敘利亞
>rss

王建民紀錄片稱不認輸 只想證明能再上大聯盟[影]

發稿時間：2018/04/16 11:43

最新更新：2018/04/16 11:50

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
影片來源：Wyc Motions YouTube頻道

（中央社記者曹宇帆洛杉磯15日專電）王建民重返大聯盟的紀錄片「後勁：王建民」，預告片在這部影片的臉書粉絲頁搶先曝光，片中王建民現身說法指出，他只想證明能再站上大聯盟，只要一天就好了。

「後勁：王建民」（LATE LIFE：THE CHIEN-MING WANG STORY）的首支官方預告片，片長1分14秒，包括王建民曾腿傷退場，受到粉絲愛戴，隻身一人的落寞，還有他揮灑汗水努力復健的片段。

預告片也剪輯王建民現身說法的片段，包括「我當然不想放棄也不認輸，想要再站回到球場」，「就是還想要證明我可以站上去大聯盟，站上去一天就好了」，感人又勵志。

此外，今年洛杉磯亞太影展（LAAPFF），展期從5月3日至12日，「後勁：王建民」這部由加拿大籍華裔導演陳惟揚執導的紀錄片，預計於影展期間5月9日全球首映，之後轉往北加州舊金山放映。

根據主辦單位發布的新聞稿，洛杉磯亞太影展將頒發評審團大獎（Grand Jury Award），給入圍競賽類獲勝的國際紀錄片與劇情長片，「後勁：王建民」是入圍本屆影展競賽類國際紀錄片的其中之一。（編輯：陳俊碩）1070416

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 王建民
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演
總統首次登艦視導操演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP