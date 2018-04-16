王建民紀錄片稱不認輸 只想證明能再上大聯盟[影]

影片來源：Wyc Motions YouTube頻道

（中央社記者曹宇帆洛杉磯15日專電）王建民重返大聯盟的紀錄片「後勁：王建民」，預告片在這部影片的臉書粉絲頁搶先曝光，片中王建民現身說法指出，他只想證明能再站上大聯盟，只要一天就好了。



「後勁：王建民」（LATE LIFE：THE CHIEN-MING WANG STORY）的首支官方預告片，片長1分14秒，包括王建民曾腿傷退場，受到粉絲愛戴，隻身一人的落寞，還有他揮灑汗水努力復健的片段。



預告片也剪輯王建民現身說法的片段，包括「我當然不想放棄也不認輸，想要再站回到球場」，「就是還想要證明我可以站上去大聯盟，站上去一天就好了」，感人又勵志。



此外，今年洛杉磯亞太影展（LAAPFF），展期從5月3日至12日，「後勁：王建民」這部由加拿大籍華裔導演陳惟揚執導的紀錄片，預計於影展期間5月9日全球首映，之後轉往北加州舊金山放映。



根據主辦單位發布的新聞稿，洛杉磯亞太影展將頒發評審團大獎（Grand Jury Award），給入圍競賽類獲勝的國際紀錄片與劇情長片，「後勁：王建民」是入圍本屆影展競賽類國際紀錄片的其中之一。（編輯：陳俊碩）1070416