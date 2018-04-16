劉鴻敏劉鴻杰備戰亞運排球 日式課表操翻天

亞運排球培訓隊好手劉鴻敏（右）、劉鴻杰（左）16日出席「全民瘋運動 Woman（我們）動起來」宣傳記者會，號召女性一起加入運動行列。中央社記者李晉緯攝 107年4月16日

（中央社記者李晉緯台北16日電）身在亞運培訓隊的排球「電眼雙帥」劉鴻敏、劉鴻杰今天出席活動時提到，隊友陳建禎貢獻赴日1季所學，「日式課表」讓他們發現自己的不足，直言光是體能、重訓「就操得非常辛苦」。



台北市政府體育局國民體育日運動知能系列活動及講座開跑，號召「全民瘋運動 Woman（我們）動起來」的宣傳記者會今天在台北舉行。



亞洲運動會中華排球培訓隊國手劉鴻敏、劉鴻杰今天出席記者會，號召女性一起加入運動行列，劉鴻敏認為，運動可以讓人氣色變好，也因此變得更有自信，劉鴻杰則提到，運動好處多，女性運動會變美麗，也能更有活力面對生活中各項挑戰。



劉鴻敏、劉鴻杰4月初參與亞運培訓隊訓練，每週從週一到週六都是訓練日，僅週日可以稍做休息，訓練的質量與強度讓兩人直呼：「非常辛苦」，但也表示為了參加亞運，一定會堅持下去。



談到近期訓練的內容，劉鴻敏、劉鴻杰表示，赴日打了1季聯賽的陳建禎向亞運培訓隊報到後，大家都一直好奇向他打聽日本的訓練、比賽狀況，陳建禎也大方與隊友分享在日本所學，幫助隊友更加成長。



劉鴻杰表示，現在大家的重量訓量課表都參考陳建禎在日本用的訓練方式，其中有不少動作是過去完全沒接觸過的，「做了才知道自己很多肌群很弱」。



談到這次參加亞運的目標，劉鴻敏表示，目前培訓隊教練、選手，有不少新面孔，大家還在磨合中，也還在熟悉訓練方式，目前的目標將先以搶進8強為主。（編輯：劉政權）1070416