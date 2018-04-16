全壘打沒有警戒區 亞運女壘球員慎防受傷

雅加達亞運女壘比賽場地目前尚未開放入內觀看內野及草皮，從外圍看，全壘打牆前並未設置紅土警戒區且沒有牆面沒有防護性軟墊，會提醒外野手退防時多注意。中央社記者龍柏安攝 107年4月16日

（中央社記者龍柏安雅加達16日電）雅加達亞運女壘比賽場地就在熱鬧的市中心，場地目前仍在施工中，中華女壘代表隊教練潘慈惠今天看完球場後坦言，由於全壘打牆前沒有警戒區，會特別提醒球員防守時要注意。



2018雅加達亞運距離開幕倒數僅剩123天，體育署邀請中華隊各單項教練前往雅加達各比賽場館進行實地考察，女壘比賽場地則是第一站。



雅加達亞運共有兩面女壘比賽場地，彼此相連，潘慈惠猜測其中一面應是正式比賽場地，另一座則是供選手熱身、訓練的練習場。



由於場館仍在施工，因安全考量非施工人員禁止出入，也讓潘慈惠有點小失望，她手上拿著球，無奈表示，這次特別帶著球來雅加達，就是想測試場內草皮及紅土軟硬度，不能進場就只能純粹用經驗和感覺來評估。





亞運中華女壘代表隊教練潘慈惠親赴印尼雅加達實地考察，特別帶著球來希望測試球場內野紅土的軟硬度等，可惜場館並未開放入內。中央社記者龍柏安攝 107年4月16日

不過潘慈惠透露，外野的部分全壘打牆附近沒有設置紅土警戒區，因此外野手在退防時，會不知道自己與全壘打牆之間的距離，一不小心就會撞上護欄受傷，「加上這座場地的全壘打牆，並沒有設置保護性的軟墊，所以會提醒球員要特別小心」。



此外，備用的熱身練習場，左外野全壘打牆外緊鄰著就是車水馬龍的大馬路，潘慈惠笑說，依中華隊女將的Power，很可能一不小心就把球轟到車道上，這也會影響用路人的安全，未來幾天若有機會和大會溝通，她會提出意見，希望在安全保護措施上能夠再加強。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070416





雅加達亞運女壘比賽場地就在熱鬧的市中心，場地目前仍在施工中，因安全考量非施工人員禁止出入。中央社記者龍柏安攝 107年4月16日