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曾仁和挨3轟吞敗 李振昌中繼失1分

發稿時間：2018/04/17 13:14

最新更新：2018/04/17 13:14

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（中央社記者謝靜雯台北17日綜合報導）旅美小熊隊3A投手曾仁和今天對紅雀隊先發，投5局挨3轟，球隊終場以4比7輸球，曾仁和承擔敗投；道奇隊3A投手李振昌中繼出賽，沒抓到出局數失掉1分、無關勝敗。

今天比賽曾仁和首局就有狀況，面對首名打者麥卡多（Oscar Mercado）挨轟，接著被敲二壘打，再被歐尼爾（Tyler O'Neill）敲出2分砲，接著回穩連抓3個出局數，沒再掉分。

曾仁和2局沒失分，3局1人出局後先被敲出安打，接著面對歐尼爾再被敲全壘打失掉2分，5局接連被敲安打、保送，失掉第6分。

曾仁和今天用96球投5局，被敲7支安打（3發全壘打），投出5次三振，失掉6分皆為責失分，單場挨3轟為旅美生涯首次，個人本季先發出賽吞下3連敗。

旅美道奇隊3A投手李振昌，今天賽前5場出賽，都沒被敲出安打，也沒失分，防禦率維持0，今天與馬林魚隊比賽，6局打完球隊6比3領先，李振昌7局登板中繼，連投兩次保送，再被敲出安打，讓對手攻佔滿壘，一個出局數都沒有抓到就退場，隊友接手投球，讓馬林魚隊打者打出雙殺打、失掉1分，這1分要記在李振昌身上。

李振昌今天總計投17球，沒抓到任何出局數，投出2次保送，被敲1支安打，失掉1分責失分，賽後防禦率1.69，球隊延長賽第10局以8比7拿勝，李振昌無關勝敗。（編輯：李錫璋）1070417

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