大谷翔平對決林子偉 投打見真章

（中央社記者曹宇帆洛杉磯16日專電）究竟是大谷翔平讓打者頻揮空棒的地獄般速差與指叉球厲害，還是林子偉連3場雙安的火燙打擊將持續威猛，若兩人明天同場遭遇，將是投打見真章的較勁。



2012年IBAF世界青棒錦標賽，大谷翔平與林子偉分屬日本和中華隊，不過當年日本戰中華的賽事，大谷翔平不是先發主投，兩人無緣同場競技。



時隔多年，由於天候因素導致原定賽事延期，沒想到卻有可能促成，目前效力於美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊的大谷翔平，以及波士頓紅襪隊的林子偉，彼此之間的投打對決。



美西時間17日，天使在安那罕主場與紅襪3連戰的首場賽事，天使先發投手確定是大谷翔平，雖然紅襪尚未公布先發陣容，不過以林子偉近期連3場都擊出雙安，打擊率5成的優異表現，彼此極有可能正面對決。



雖然大谷翔平目前先發僅兩場，但是他的地獄速差與犀利指叉球已揚威大聯盟，與他搭檔的天使捕手馬多納多（Martin Maldonado）說，即使大谷翔平屢飆99英里的速球，進壘角度仍控制在好球帶範圍內，凌厲又驚奇。



然而大谷翔平掌控好球帶的獨到能力，是否會被精於選球的林子偉破解？因紅襪前總教練法瑞爾（John Farrell）曾說，林子偉自己有個嚴謹的好球帶，任何球進入他設定的範圍，都會被精準擊中。



尤其林子偉擅長「磨」投手的打擊習性，因此若大谷翔平對壘林子偉，是否他還能維持一貫高效三振打者的實力，這使得兩人的投打角力更具可看性，大谷翔平也說，紅襪打者確實難對付。



台日頂尖球員的可能對壘，固然是明天天使戰紅襪的好戲之一，而紅襪的先發投手普萊斯（David Price）5度入選全明星，又是美聯賽揚獎的強投，大谷翔平與普萊斯之間的拚搏，料想精彩可期。



再加上天使與紅襪兩隊，目前分別是美聯西區和東區，戰績最佳的球隊，雙方這個系列的3連戰，最後不只比輸贏，更比氣勢誰將占上風。（編輯：王同禹）1070417