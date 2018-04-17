盼救中道棒球隊 鄧志偉：不能讓這條路消失

（中央社記者謝靜雯新北17日電）宜蘭縣唯一甲組青棒球隊中道中學棒球隊今年停招，職棒校友鄧志偉、林晨樺今天說，盼籌辦OB賽推廣，替球隊找贊助商，鄧志偉有感而發，「宜蘭不能沒有棒球，不能讓這條路消失」。



中道中學棒球隊成軍19年，董事會決議今年球隊停招一年，球隊沒有贊助商、缺乏經費，加上招生面臨困境，沒兵、沒糧，如果明、後年繼續停招，球隊可能將走入歷史。



中職統一獅隊野手鄧志偉、富邦悍將隊投手林晨樺是中道中學的同一屆隊友，聽到消息後，鄧志偉有意發起OB賽活動，今天兩隊在新莊棒球場交手，賽前兩人也在場中熱烈的討論。



鄧志偉表示，會想舉辦這個活動，希望推廣宜蘭棒球文化，另外，球隊停招主因是經費問題，「希望可以喚起宜蘭地方企業幫忙」，他細數宜蘭三級棒球，包括2015年宜蘭縣三星國小棒球隊拿下中華隊代表權，當年度在U12世界盃少棒賽拿下亞軍，留下好成績。



鄧志偉提到，宜蘭可能有一些頂尖的球員，有西岸的球隊會想找他們去，「但也有很多一線的球員，沒有這麼多機會，如果宜蘭沒有青棒球隊了，他們怎麼辦，盼透過出一點力，希望大家可以關注，一起救中道」。



談起在中道打球的回憶，鄧志偉表示，「那時候我還在叛逆期，沒有想到未來的路會怎麼樣，我是經歷過的人，我更能了解」，他解釋，會選擇打棒球的小朋友，可能是因為家境不好，可能是讀書不如人，「但我們運動細胞比人家好，既然我們有這樣的特質，為什麼不去走這條路，為什麼要讓這條路消失」。



林晨樺也提到，目前大家提出這個想法，OB賽還在籌組階段，希望能順利喚起外界對中道的關注，「如果中道棒球隊真的解散了很可惜，宜蘭就變成真正的棒球沙漠了」。（編輯：張芷瑄／黃于）1070417