/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 吳茂昆管中閔林子偉潘文忠
>rss

盼救中道棒球隊 鄧志偉：不能讓這條路消失

發稿時間：2018/04/17 20:19

最新更新：2018/04/17 20:19

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者謝靜雯新北17日電）宜蘭縣唯一甲組青棒球隊中道中學棒球隊今年停招，職棒校友鄧志偉、林晨樺今天說，盼籌辦OB賽推廣，替球隊找贊助商，鄧志偉有感而發，「宜蘭不能沒有棒球，不能讓這條路消失」。

中道中學棒球隊成軍19年，董事會決議今年球隊停招一年，球隊沒有贊助商、缺乏經費，加上招生面臨困境，沒兵、沒糧，如果明、後年繼續停招，球隊可能將走入歷史。

中職統一獅隊野手鄧志偉、富邦悍將隊投手林晨樺是中道中學的同一屆隊友，聽到消息後，鄧志偉有意發起OB賽活動，今天兩隊在新莊棒球場交手，賽前兩人也在場中熱烈的討論。

鄧志偉表示，會想舉辦這個活動，希望推廣宜蘭棒球文化，另外，球隊停招主因是經費問題，「希望可以喚起宜蘭地方企業幫忙」，他細數宜蘭三級棒球，包括2015年宜蘭縣三星國小棒球隊拿下中華隊代表權，當年度在U12世界盃少棒賽拿下亞軍，留下好成績。

鄧志偉提到，宜蘭可能有一些頂尖的球員，有西岸的球隊會想找他們去，「但也有很多一線的球員，沒有這麼多機會，如果宜蘭沒有青棒球隊了，他們怎麼辦，盼透過出一點力，希望大家可以關注，一起救中道」。

談起在中道打球的回憶，鄧志偉表示，「那時候我還在叛逆期，沒有想到未來的路會怎麼樣，我是經歷過的人，我更能了解」，他解釋，會選擇打棒球的小朋友，可能是因為家境不好，可能是讀書不如人，「但我們運動細胞比人家好，既然我們有這樣的特質，為什麼不去走這條路，為什麼要讓這條路消失」。

林晨樺也提到，目前大家提出這個想法，OB賽還在籌組階段，希望能順利喚起外界對中道的關注，「如果中道棒球隊真的解散了很可惜，宜蘭就變成真正的棒球沙漠了」。（編輯：張芷瑄／黃于）1070417

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演
總統首次登艦視導操演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP