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台格鬥女神黃偵玲 菲國迎戰地主悍將

發稿時間：2018/04/17 21:47

最新更新：2018/04/17 21:47

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（中央社記者林行健馬尼拉17日專電）台灣首位女性職業綜合格鬥選手黃偵玲，將於20日在大馬尼拉地區巴賽城迎戰菲國悍將殷勇（Gina Iniong），希望能在戰技與戰袍上帶給格鬥迷驚喜。

亞洲規模最大的綜合格鬥賽事ONE Championship的「榮耀英雄」（Heroes of Honor）賽事，訂於20日在巴賽城（Pasay）的MOA競技場登場，台灣首位職業女格鬥家黃偵玲，將在副賽中迎戰地主國的殷勇。

身高155公分、體重47.63公斤的黃偵玲（Jenny Huang）說：「殷勇的格鬥能力還蠻全面，特別是她的拳腳…但我在訓練上也非常充足，我認為沒有問題，我會全力以赴。」

黃偵玲是學柔道出身，因此教練訂出以摔技把比賽帶進地板戰的策略，爭取在地板上降服對手，但如果戰況有變，她將嘗試以升級版的站立技退敵。

加入職業綜合格鬥短短2年，黃偵玲就在柔道基礎上連拿5勝，2017年3月直接挑戰冠軍腰帶，卻敗給新加坡的李勝珠（Angela Lee），3個月後又負於日本的山口芽生（Mei Yamaguchi），但2連敗沒有挫敗她的自信心。

這兩場比賽讓黃偵玲瞭解「不同等級」選手之間的差距，於是她毅然赴日接受半年特訓，返台後繼續加強站立技，她說：「距上一次比賽已有10個月了，我希望這次讓對手和觀眾都驚訝一下！」

外號「格鬥春麗」的黃偵玲之前都穿旗袍出場，這次會以不一樣的戰袍亮相，她笑說：「再讓大家驚訝一下，先賣個關子，講了就不驚訝了。」

另方面，殷勇也是菲律賓首位女性職業綜合格鬥選手，身高157公分、體重48公斤，在格鬥界戰績為6勝3負，因為有奪下冠軍腰帶的執著而有「信念」（Conviction）的外號。

她是菲國Lakay團隊的成員，黃偵玲曾於2016年12月以降服技擊敗她的隊友歐塞紐（April Osenio），因此殷勇這次除了為自己的戰績而戰外，也肩負著為隊友復仇的任務。

20日這場比賽，ONE Championship首次把賽場從鐵籠改為4角擂台，可能不利於擅長摔技的選手，但黃偵玲認為，賽場的改變對殷勇也會有影響。

被問及家人是否支持她參加職業綜合格鬥？黃偵玲回答，父母還是不願接受，但有朝一日她會用更漂亮的成績，以正面能量贏得家人的認可。（編輯：郭中翰）1070417

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