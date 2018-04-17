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雅加達亞運自由車場地 比照里約奧運等級

發稿時間：2018/04/17 21:55

最新更新：2018/04/17 21:55

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（中央社記者龍柏安雅加達17日電）費時2年、斥資4000萬美元（約新台幣11.8億），雅加達亞運自由車賽館是4座新建場館中，造價最高的一座，且規格媲美奧運，從設計到施工，都是里約奧運團隊操刀。

今年雅加達亞運共舉辦40種競賽種類，僅有棒球、壁球、保齡球以及自由車場地賽的場館是重新打造，其中自由車賽館早在2016年6月就開始動工，並由英國設計師製圖，賽道則由18名德國技師施工，這批團隊也是2016里約奧運自由車賽館的班底。

雅加達自由車賽館總監塔克溫（Iwan Takwin）透露，這座場館預計將可容納約3000人，若把最上層走道空間壓縮，架高後再放置座位，最多可以擠進約5000人，這也是雅加達最先進的比賽場館。

一名來自德國的技師表示，場館的賽道沒有使用水泥固定，全部都是技師們用親自「手作」施工，用鐵鎚和鐵釘逐一釘牢，從無到有花了3週，他們評估賽道部分只需再3週時間就能完成。

至於為何要找來奧運規格的團隊施工、設計，塔克溫解釋，這是因為他們聽從國際自由車總會（Union Cycliste Internationale）的建議，因此場館的所有規格都堪稱媲美奧運等級，因此他能保障，今年參加亞運自由車場地賽的選手們，將可在最好的賽道上逐風競速，爭取佳績。（編輯：張芷瑄）1070417

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